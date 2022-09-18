Алла Пугачева попросила Минюст включить ее в ряды «иноагентов»

Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить ее в списки «иностранных агентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.



«Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», - говорится в обращении Пугачевой к Минюсту.

16 сентября Минюст внес комика Максима Галкина – мужа Аллы Пугачевой – в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.

С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. «Вы молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома», – обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.

Комментируя позицию актера, в начале сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Галкин «делал очень плохие заявления». «Ему явно с нами не по пути», - добавил он.