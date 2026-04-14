АМЮГ оспорит запрет на открытие избирательных участков за рубежом

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) подала иск в Конституционный суд от имени проживающих во Франции граждан Грузии, которые намерены обжаловать новую норму Избирательного кодекса, запрещающую открытие избирательных участков в зданиях посольств и консульств Грузии за рубежом. По оценке АМЮГ, данный запрет противоречит 24 статье Конституции Грузии, гарантирующей всеобщее избирательное право.

«Новое регулирование не служит достижению какой-либо значимой конституционной цели. Фактически оно создаёт искусственные финансовые и социальные барьеры в виде высоких затрат на перелёты, вынужденного отсутствия на работе и связанных с этим трудностей, что подталкивает сотни тысяч эмигрантов к фактическому отказу от участия в выборах. При этом доходы, получаемые эмигрантами за рубежом, часто имеют критическое значение как для них самих, так и для их семей», - говорится в заявлении ассоциации.

В АМЮГ также напоминают, что на протяжении десятилетий избирательные участки за рубежом открывались на базе дипломатических представительств Грузии. Такие учреждения находятся под юрисдикцией Грузии, что позволяет обеспечивать проведение выборов без вмешательства принимающих стран. Несмотря на это, представители правящей партии обосновывают нововведение необходимостью предотвращения иностранного вмешательства в выборы:

«Признание оспариваемой нормы неконституционной со стороны Конституционного суда приведёт к открытию избирательных участков в посольствах и дипломатических учреждениях Грузии за рубежом во время проведения выборов. Таким образом, с точки зрения защиты избирательных прав Конституционный суд остаётся ключевым внутренним механизмом, посредством которого граждане могут защищать свои конституционные права».

Напомним, согласно принятым «Грузинской мечтой» изменениям избирательные участки за рубежом, для граждан Грузии, живущих в других странах, открываться не будут им придется лично приезжать на родину, чтобы проголосовать. Правозащитники и эмигранты называют решение прямым ограничением политических прав. Власти между тем, утверждают, что действуют исключительно «в интересах безопасности» и следуют международным стандартам.