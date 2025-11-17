Граждане Грузии не смогут голосовать за рубежом

Правящая партия «Грузинская мечта» собирается запретить гражданам Грузии, проживающим за рубежом, участие в выборах из-за границы. Об этом на специальном брифинге заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По действующему Избирательному кодексу, нерезиденты не могут голосовать на муниципальных выборах, но имеют право участвовать в парламентских, для чего за рубежом открываются избирательные участки.

Согласно запланированным изменениям, граждане смогут голосовать на выборах парламента Грузии только на территории страны, по аналогии с муниципальными выборами. По утверждению Шалвы Папуашвили, это нововведение не ограничивает избирательные права, а лишь устанавливает «место и границы» голосования.

«Прежде всего следует подчеркнуть, что в избирательных правах граждан, находящихся в другой стране, ничего не меняется. Изменение касается процедуры и означает, что, как и на местных выборах, голосовать на парламентских выборах можно будет только в пределах государственной территории Грузии… Как и раньше, каждый гражданин Грузии будет иметь полное право и возможность участвовать в выборах. Единственное условие – раз в четыре года приехать на родину и проголосовать на территории Грузии», — заявил Папуашвили.

Он подчеркнул, что инфраструктура для голосования за пределами Грузии больше создаваться не будет.

«Установление правила голосования на территории Грузии повышает устойчивость выборов, уменьшает влияние внешних игроков и обеспечивает более адекватный и информированный выбор. Эта модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль, Армения… Существуют особые риски воздействия на нерезидентов, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвратить вмешательство. Кроме того, в отношении нерезидентов высоки риски информационной манипуляции», - поясняет Папуашвили.

По его словам, «парламентские выборы 2024 года ясно показали, насколько открытым и грубым может быть информационное и политическое давление извне на избирателей». Спикер грузинского парламента также заявил, что в действующий Избирательный кодекс будут внесены и другие изменения, однако пока не уточнил какие именно.