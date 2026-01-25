В Миннеаполисе агент федеральной пограничной службы застрелил местного жителя. Это случилось через 17 дней после гибели 37-летней матери троих детей, поэта Рене Гуд, которую застрелил сотрудник иммиграционной и таможенной службы, когда, высказав свое недовольство деятельностью ICE, она пыталась уехать от него на своей машине.

По данным CNN, погибший опознан как 37-летний Алекс Претти, родители которого рассказали AP, что он работал медбратом в реанимации. Прибывшие на место полицейские обнаружили человека с несколькими пулевыми ранениями. Ему попытались оказать помощь и повезли в больницу, но по дороге он умер. Он был гражданином США.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклахлин сообщила «Би-би-си», что операцию в Миннеаполисе проводили сотрудники федеральной погранохраны. По ее словам, пограничники пытались задержать «нелегального иностранца, разыскиваемого за насильственное нападение», когда к ним подошел человек с пистолетом. Он якобы оказал сопротивление, когда агенты попытались его разоружить, вынудив агента открыть огонь.

Губернатор Миннесоты демократ Тим Уолз заявил, что связался с Белым домом и потребовал вывода федеральных агентов из штата. «Миннесоте это надоело. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Вывести тысячи жестоких, неподготовленных офицеров из Миннесоты. Немедленно», — написал Уолз в соцсети X.





Влати Миннесоты утверждают, что видеозаписи инцидента показывают, что версия Министерства внутренней безопасности о сопротивлении убитого — «чепуха» и «ложь». Он потребовал, чтобы расследование стрельбы провели следователи штата. Того же требует и прокурор округа Хеннпин Мэри Мориарти.

Президент США Дональд Трамп отверг критику со стороны Уолза и местных властей. «Мэр и губернатор подстрекают к восстанию своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой! Вместо этого этим лицемерным политическим глупцам следовало бы искать миллиарды долларов, украденные у жителей Миннесоты и Соединенных Штатов Америки. ПУСТЬ НАШИ ПАТРИОТЫ ICE ВЫПОЛНЯЮТ СВОЮ РАБОТУ! 12 000 нелегальных иммигрантов-преступников, многие из которых склонны к насилию, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем-то, что вы видите сегодня!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Советник Трампа Стивен Миллер также обвинил руководство Миннесоты в провоцировании мятежа. «Внутренний террорист пытается убить сотрудников федеральных правоохранительных органов — и вы вот так на это реагируете? […] Вы и все демократическое руководство штата раздуваете пламя мятежа с единственной целью — остановить депортацию нелегалов, вторгшихся в нашу страну», — написал Миллер в X, не приводя никаких доказательств тому, что убитый был террористом.

Несмотря на сильный мороз, в Миннеаполисе снова прошли марши протеста против действий ICE. Против участников маршей применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Неделю назад Минюст США начал расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея по подозрению в сговоре с целью воспрепятствования работе федеральных иммиграционных агентов.