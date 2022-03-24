Антивоенный комитет призвал НАТО ввести бесполётную зону над Украиной

Российские политики и общественные деятели, создавшие после российского вторжения в Украину российский Антивоенный комитет, обратились к странам Запада с призывом установить бесполётную зону в воздушном пространстве Украины.

В письме, который подписали 17 известных россиян, большая часть которых находится в эмиграции, призыв связан с необходимостью "принятия самых срочных мер по предотвращению дальнейшей гибели гражданского населения" Украины. Как утверждается в документе, за месяц войны России против Украины погибли "тысячи людей, включая женщин, стариков и детей", многие города подвергаются "массированным авиационным бомбардировкам и ракетным обстрелам". Отмечено, что "введённые международным сообществом санкции не смогли заставить Путина прекратить войну", поэтому необходимы иные решительные шаги.

Среди подписавших письмо - Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Юлия Латынина, Любовь Соболь, Михаил Ходорковский, Виктор Шендерович. Речь идёт о российских оппозиционных политиках и общественных деятелях.

С просьбами о введении бесполётной зоны постоянно обращается к НАТО руководство Украины.

В письме российского Антивоенного комитета не говорится, как именно его авторы представляют себе введение бесполётной зоны над Украиной. Представители стран НАТО, включая США и Германию, ранее неоднократно заявляли, что не рассматривают возможность введения такой зоны силами НАТО, поскольку это будет подразумевать необходимость сбивать российские самолёты и ракеты, что может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Также неясно, насколько возможно технически "закрыть небо" над всей территорией Украины. Вместо этого, страны Запада заявляют о готовности увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Российские власти утверждают, что военные в Украине не наносят ударов по гражданским объектам и стараются избежать гибели мирных жителей. Многочисленные свидетельства разрушения жилых домов и других гражданских целей и гибели людей в Москве или не комментируют, или же возлагают ответственность за жертвы и разрушения на украинскую сторону, которая якобы прикрывается мирными жителями как живым щитом.