Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор убийце Кесарии Абрамидзе

Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе приговор к пожизненному заключению Беке Джаиани, осужденному за убийство трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, сообщает прокуратура Грузии.

Джаиани был приговорен к пожизненному заключению 16 апреля 2025 года судьей Тбилисского городского суда Нино Галусташвили. Согласно приговору, Джаиани признан виновным в умышленном убийстве, совершённом с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам. Защита немедленно обжаловала это решение в Апелляционном суде.

По данным следствия, 26-летний Бека Джаиани убил Кесарию Абрамидзе в ее же доме. Нападавший нанес трансгендерной женщине ножевые ранения, приведшие к гибели. Кесария Абрамидзе скончалась от полученных ран 18 сентября 2024 года.

За день до ее убийства парламент Грузии принял пакет законов, согласно которым права ЛГБТ-людей были серьезно ограничены. Они предусматривают введение запрета на трансгендерный переход, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар, а также на проведение собраний, направленных на «популяризацию» однополых браков, трансгендерного перехода и усыновление детей однополыми парами.