Арабские страны и Турция впервые осудили нападение ХАМАС 7 октября

Страны Лиги арабских государств, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Катар, Иорданию, а также Турция и Евросоюз, подписали декларацию, в которой впервые осудили нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Документ, утверждённый на конференции ООН по возрождению принципа двух государств, призывает палестинскую группировку, признанную террористической в США и ЕС, освободить всех заложников, сложить оружие и отказаться от контроля над сектором Газа для прекращения войны.

В декларации изложен план завершения конфликта в секторе Газа, предусматривающий создание независимой демилитаризованной палестинской территории и её дальнейшую интеграцию в регион.

Документ предполагает развертывание международных сил для стабилизации ситуации в Газе, восстановление палестинской администрации и подготовку к созданию независимого Палестинского государства. В тексте также осуждаются израильские авиаудары, гибель мирных жителей, ограничения гуманитарной помощи и строительство еврейских поселений.

Инициатива вызвала резкую критику со стороны Израиля и США. Израильское руководство заявило, что такой шаг приведет к появлению «нового государства ХАМАС».

Франция, напротив, назвала декларацию «исторической». Париж отметил, что арабские страны впервые совместно осудили ХАМАС и выразили готовность к нормализации отношений с Израилем, хотя обязательств по установлению дипломатических связей пока не дано.

Ранее 15 стран Запада во главе с Францией на конференции ООН выступили с заявлением, в котором призвали признать независимое Палестинское государство. Авторы инициативы осудили нападение ХАМАС и заявили о необходимости освободить всех заложников, которые до сих пор находятся в секторе Газа.

Авторы заявления также указали на тяжёлую гуманитарную ситуацию в Газе, где Израиль продолжает операцию против ХАМАС, и призывают к прекращению боевых действий.