Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что признание независимости Абхазии со стороны Грузии неизбежно. Об этом он заявил в эфире российского Первого канала.

«Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации», – отметил Ардзинба.

Он говорит, что у Грузии и ранее были «абсолютно абсурдные территориальные претензии».

«Когда распадалась Российская империя в 1917 году, Грузия, пытаясь попасть в Лигу наций, подавала соответствующие документы. В заявочном пакете была карта Грузии, якобы территория Грузии простиралась до района Туапсе. Любой историк вам подтвердит, что никогда грузинское государство не обладало этой территорией», – заявил Ардзинба.

Политик говорит, что абхазские власти не обсуждают суверенный статус Абхазии «ни на какой площадке и ни на каком уровне». Гороря о Женевских дискуссиях, Ардзинба сказал, что на этой площадке обсуждаются два вопроса – подписание соглашения о неприменении силы и решение гуманитарных задач.

«Если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, дабы сохранить в долгосрочной перспективе стабильность в нашем регионе», – отметил он.

Ардзинба назвал «деструктивными» попытки США распространить свое влияние по всему миру, заявив, что цель «стран коллективного Запада» – создание «огненного кольца» вокруг России, провоцирование локальных конфликтов на приграничных с Россией территориях. Он также утверждает, что в Абхазии нет антироссийских настроений.