Арестованный за сожжение Корана заявил, что его избил сын Кадырова

Арестованный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель заявил о том, что был избит в СИЗО Грозного 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. О поступлении такой жалобы сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев. Он утверждает, что разобраться в ситуации ему поручила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, – она это подтвердила.
«На мое имя поступило соответствующее обращение, и я лично выехал в СИЗО... В ходе беседы Никита сказал, что в день встречи с Главой ЧР, после того, как Рамзан Ахматович вышел из камеры, его избил Адам Кадыров», – цитирует Солтаева государственное агентство «Грозный-информ».
Накануне об избиении Журавеля сообщили провластные паблики «ЧП/Вайнах» и «ЧП/Грозный». Они опубликовали посты одинакового содержания со ссылкой на информацию от сотрудников управления ФСИН по республике, - сообщает Кавказ.Реалии.
«Грозный-Информ» опубликовал скриншот обращения, написанного, как утверждается, Журавелем. По его словам, Рамзан Кадыров встречался с ним в СИЗО «по вопросу принятия религии ислам». Как пишет Журавель, после ухода Кадырова-старшего пришел его сын, который его избил.
Журавеля арестовали до 20 июля, а в конце мая доставили в СИЗО в Чечне. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что суд над Журавелем пройдет в Чечне, где он также будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора.
Рамзан Кадыров сообщения об избиении его сыном арестованного на момент публикации этой новости не комментировал.
- Видео сожжения Корана в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая. Через два дня сотрудники силовых структур отчитались о задержании подозреваемого местного жителя, уроженца Украины Никиты Журавеля, работавшего доставщиком еды. Известно, что он переехал в Волгоград из аннексированного Крыма.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело Журавеля в Чечню. Вскоре 19-летнего подростка доставили в Грозный, где его встретили призывом к«народному суду». Представители российских властей заявили, что после вынесения приговора Журавель будет отбывать наказание в Чечне - хотя формально суд ещё не вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы.
- В прошлом октябре Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей – Ахмат, Эли и Адам – приняли участие в боевых действиях в Украине. В доказательство своих слов он опубликовал видео, на котором они стреляют из пулемета и гранатомета. Чеченские оппозиционные телеграм-каналы обратили внимание: детали на видео указывают, что кадры сняты в тылу.
- В марте сыновья главы Чечни – 17-летний Ахмат и 15-летний Адам – получили нагрудные знаки «За отличие в борьбе с терроризмом». Об этом сообщил республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.