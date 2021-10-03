«Архив Пандоры»: опубликованы данные об офшорах мировых лидеров

Организация ветеранов «Аруаа» призвала жителей самопровозглашенной республики Абхазия 4 октября, в 11:00 часов выйти на митинг к зданию парламента в связи с инцидентом 30 сентября.

«Около полуночи 30 сентября, в День Победы, на сухумской набережной по подозрению в производстве нескольких выстрелов в воздух сотрудниками милиции были жестоко избиты ветераны Отечественной войны 1992-1993 г.г., инвалиды войны, а также сопровождавший их депутат парламента, отмечавшие праздник в столице Абхазии. Им не было предъявлено никаких обвинений, они не были доставлены в отделение милиции, не составлен протокол задержания. Им просто нанесли тяжёлые увечья, оставили на улице и ушли», – говорится в обращении, которое зачитал сегодня на пресс-конференции председатель «Аруаа» Тимур Гулиа.

Ветераны возмущены тем, что в инциденте участвовало руководство МВД во главе с министром, «тем самым фактически подавая пример всем своим подчинённым».

«Обращение жителей с. Адзюбжа, односельчан пострадавших в инциденте, к Президенту Абхазии об отстранении руководства МВД от работы на время расследования инцидента, не вызвало должного внимания. Экстренное заседание Парламента прошло при отсутствии почти половины депутатов и не привело к принятию Постановления Парламента по происшествию на набережной. В связи с вышеизложенным обращаемся к членам "Аруаа", другим ветеранским и общественным организациям с призывом принять участие в митинге протеста на площади перед Парламентом в понедельник, 4 октября, в 11:00 часов», – сказано в обращении.

«Мы, «Аруаа», понимаем, что многим нашим гражданам не нравится использование оружия в салютовании в общественных и других местах, даже если это является традиционной практикой на свадьбах, при рождении детей, на Новой год или в качестве салюта в День Победы, хотя так сложилось за многие годы и даже века. Считаем, что органы правопорядка должны вести постоянную разъяснительную и оперативную работу. А парламент законодательно должен выработать правила, регулирующие, где можно салютовать, а где этого нельзя делать. Вместе с тем хотим заявить, что хуже отсутствия правопорядка может быть только попытки его установления незаконными способами с нарушением процессуальных действий и применением неправомерного и неадекватного насилия в отношении граждан», – говорится в обращении.