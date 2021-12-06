Охотник за хачкарами. Как энтузиаст собирает данные о древних памятниках

Севак Аревшатян никогда не выезжал за пределы Армении, но знает на отлично каждый район своей родины. Увлекающийся историей энтузиаст прошел пешком все регионы страны: от пышных лесов Лори на севере до каменистого и бесплодного Сюника на юге. 33-летний исследователь нашел и задокументировал тысячи диких хачкаров.

Хачкары — это резные каменные памятники, отражающие национальную самобытность Армении. Появление первых хачкаров относят к концу 800-х годов, когда начало ослабевать арабское владычество над армянскими землями. Первые памятники предназначались отчасти для того, чтобы проезжающие мимо путешественники знали, что они находятся на христианской земле. Армения была первой страной в мире, официально принявшей христианство в 301 году.

В 2015 году Аревшатян запустил страницу в Facebook'е под названием «Мир хачкаров», которая стала одним из крупнейших онлайн-хранилищ фотографий этих памятников. Многие снимки были сделаны Аревшатяном на свой мобильный телефон во время в основном многодневных путешествий по поиску хачкаров, некоторые были загружены пользователями, следящими за страницей.

Многие известные хачкары расположены на территории монастырей и в стенах церквей. Другие находятся далеко от проторенных дорог, о них знают лишь некоторые пастухи и люди, увлекающиеся хачкарами, как, например, Аревшатян. По оценкам, по всей Армении разбросаны десятки тысяч исторических хачкаров. Каждый памятник по-своему уникален, среди них нет одинаковых.

Знакомство Аревшатяна с хачкарами началось, когда он был маленьким мальчиком, наблюдая, как его отец, мастер резьбы по хачкарам, создавал замысловатые узоры на плитах из красного камня. Но только позже, вернувшись из армии, он увлекся традицией. «Со временем я понял, что психологическое воздействие хачкаров огромное… Они успокаивают человека, рассеивают тревогу и облегчают горе», — говорит он.

Хачкары издавна считаются самыми «демократичными» христианскими местами поклонения. Живущие вдали от величественных церквей армянские сельчане могли просто пройти к хачкару, чтобы поделиться своими надеждами или горем с безмолвными каменными посредниками.

О том, что на хачкары возложена роль посредника с Богом, может свидетельствовать их дизайн. Снизу размещен диск, который, по мнению верующих, представляет мир, и различные изображения неба или бесконечности в верхней части памятника. Расположенный в центре крест служит связующим звеном между двумя мирами.

Аревшатян говорит, что самая захватывающая часть в поиске неизвестных и затерявшихся вдали хачкаров — это возможность идентифицировать их именитых авторов. «Во время поисков я обнаружил, что один из резчиков, Кирам, создал более 80 хачкаров и надгробий, это абсолютный рекорд среди мастеров хачкаров», — говорит он.

На некоторых хачкары есть имя художника. Историки считают, что такие «подписи» свидетельствуют о том, что заказчики гордились тем, что могли себе позволить оплатить труд известных мастеров древнего искусства.

Многие хачкары стоят на могилах; другие установлены на земле, где проходила какая-либо битва; третьи — там, где, по утверждениям, пришло святое видение. Некоторые обозначают место и время основания деревни.

После прошлогодней войны с Азербайджаном территории в Нагорно-Карабахском регионе, где находятся тысячи хачкаров, вернулись под контроль Баку, что вызывает некоторые опасения в Армении по поводу сохранности памятников.

В начале 2000-х годов около 10 тысяч хачкаров на древнем армянском кладбище в Джульфе были уничтожены, по всей видимости, азербайджанскими военными.