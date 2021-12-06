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Весь Кавказ

Охотник за хачкарами. Как энтузиаст собирает данные о древних памятниках

Photo: Amos Chapple (RFE/RL)

Севак Аревшатян никогда не выезжал за пределы Армении, но знает на отлично каждый район своей родины.

Увлекающийся историей энтузиаст прошел пешком все регионы страны: от пышных лесов Лори на севере до каменистого и бесплодного Сюника на юге. 33-летний исследователь нашел и задокументировал тысячи диких хачкаров.

Севак Аревшатян со своей походной палкой в цветах армянского флага
Севак Аревшатян со своей походной палкой в цветах армянского флага

Хачкары — это резные каменные памятники, отражающие национальную самобытность Армении. Появление первых хачкаров относят к концу 800-х годов, когда начало ослабевать арабское владычество над армянскими землями.

Первые памятники предназначались отчасти для того, чтобы проезжающие мимо путешественники знали, что они находятся на христианской земле. Армения была первой страной в мире, официально принявшей христианство в 301 году.

Хачкар с обрамленным крыльями крестом на территории Вайоцдзорской области. Хачкар был сделан около 800 лет назад
Хачкар с обрамленным крыльями крестом на территории Вайоцдзорской области. Хачкар был сделан около 800 лет назад

В 2015 году Аревшатян запустил страницу в Facebook'е под названием «Мир хачкаров», которая стала одним из крупнейших онлайн-хранилищ фотографий этих памятников. Многие снимки были сделаны Аревшатяном на свой мобильный телефон во время в основном многодневных путешествий по поиску хачкаров, некоторые были загружены пользователями, следящими за страницей.

Небольшие заросшие мхом хачкары в стене заброшенной церкви недалеко от Дилижана. Из-за отверстия в крыше церкви на полу получилась горка снега
Небольшие заросшие мхом хачкары в стене заброшенной церкви недалеко от Дилижана. Из-за отверстия в крыше церкви на полу получилась горка снега

Многие известные хачкары расположены на территории монастырей и в стенах церквей. Другие находятся далеко от проторенных дорог, о них знают лишь некоторые пастухи и люди, увлекающиеся хачкарами, как, например, Аревшатян. По оценкам, по всей Армении разбросаны десятки тысяч исторических хачкаров. Каждый памятник по-своему уникален, среди них нет одинаковых.

Хачкар на берегу озера Севан
Хачкар на берегу озера Севан

Знакомство Аревшатяна с хачкарами началось, когда он был маленьким мальчиком, наблюдая, как его отец, мастер резьбы по хачкарам, создавал замысловатые узоры на плитах из красного камня. Но только позже, вернувшись из армии, он увлекся традицией.

«Со временем я понял, что психологическое воздействие хачкаров огромное… Они успокаивают человека, рассеивают тревогу и облегчают горе», — говорит он.

Хачкар 13 века высотой около трех метров на склоне горы в Вайоцдзорской области. На этой фотографии показана лицевая сторона того же памятника, который запечатлен на первом фото этой статьи
Хачкар 13 века высотой около трех метров на склоне горы в Вайоцдзорской области. На этой фотографии показана лицевая сторона того же памятника, который запечатлен на первом фото этой статьи

Хачкары издавна считаются самыми «демократичными» христианскими местами поклонения. Живущие вдали от величественных церквей армянские сельчане могли просто пройти к хачкару, чтобы поделиться своими надеждами или горем с безмолвными каменными посредниками.

Хачкары на кладбище Норатус, недалеко от озера Севан
Хачкары на кладбище Норатус, недалеко от озера Севан

О том, что на хачкары возложена роль посредника с Богом, может свидетельствовать их дизайн. Снизу размещен диск, который, по мнению верующих, представляет мир, и различные изображения неба или бесконечности в верхней части памятника. Расположенный в центре крест служит связующим звеном между двумя мирами.

Севак Аревшатян фотографирует хачкар в Вайоцдзорской области. В горах в это время бушует гроза
Севак Аревшатян фотографирует хачкар в Вайоцдзорской области. В горах в это время бушует гроза

Аревшатян говорит, что самая захватывающая часть в поиске неизвестных и затерявшихся вдали хачкаров — это возможность идентифицировать их именитых авторов.

«Во время поисков я обнаружил, что один из резчиков, Кирам, создал более 80 хачкаров и надгробий, это абсолютный рекорд среди мастеров хачкаров», — говорит он.

Фрагмент верхней части хачкара, вырезанный в Джульфе в 1600-х годах. Сейчас он выставлен в Эчмиадзине, недалеко от Еревана
Фрагмент верхней части хачкара, вырезанный в Джульфе в 1600-х годах. Сейчас он выставлен в Эчмиадзине, недалеко от Еревана

На некоторых хачкары есть имя художника. Историки считают, что такие «подписи» свидетельствуют о том, что заказчики гордились тем, что могли себе позволить оплатить труд известных мастеров древнего искусства.

Простой хачкар возле часовни недалеко от озера Севан
Простой хачкар возле часовни недалеко от озера Севан

Многие хачкары стоят на могилах; другие установлены на земле, где проходила какая-либо битва; третьи — там, где, по утверждениям, пришло святое видение. Некоторые обозначают место и время основания деревни.

Хачкар в монастыре Гегард недалеко от Еревана
Хачкар в монастыре Гегард недалеко от Еревана

После прошлогодней войны с Азербайджаном территории в Нагорно-Карабахском регионе, где находятся тысячи хачкаров, вернулись под контроль Баку, что вызывает некоторые опасения в Армении по поводу сохранности памятников.

На фотографии 1915 года запечатлены некоторые из тысяч хачкаров на кладбище в Джульфе. Сейчас этот район находится в азербайджанском анклаве Нахичевань, и кладбище полностью уничтожено
На фотографии 1915 года запечатлены некоторые из тысяч хачкаров на кладбище в Джульфе. Сейчас этот район находится в азербайджанском анклаве Нахичевань, и кладбище полностью уничтожено

В начале 2000-х годов около 10 тысяч хачкаров на древнем армянском кладбище в Джульфе были уничтожены, по всей видимости, азербайджанскими военными.

Хачкар в Вайоцдзорской области. Традиционно все хачкары обращены на запад, они залиты светом на закате
Хачкар в Вайоцдзорской области. Традиционно все хачкары обращены на запад, они залиты светом на закате

Аревшатян следит за тем, чтобы ожесточенные политические дискуссии, которые часто разворачиваются в армянском сегменте социальных сетей, не появлялись на странице, которой он управляет. Страница остается местом общения любителей древних каменных памятников.

В примечании вверху страницы, которую ведет Аревшатян в Facebook'е, написано: «Пожалуйста, не размещайте ничего, кроме фотографий хачкаров».

Примечание: несколько фотографий в этой истории были сняты на широкоформатную камеру ФКД, выпущенную в Украинской ССР в 1972 году. Камера придает изображениям большее ощущение глубины, некоторые снимки не лишены визуальных недостатков.

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