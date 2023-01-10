Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Армения отказалась проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории, сообщил премьер Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут», – цитирует его слова «Интерфакс».

Ереван ранее критиковал Москву из-за ситуации с Лачинским коридором, единственной дорогой, связывающей непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Армянские власти утверждают, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. МИД Азербайджана заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.

Восьмого января у российской военной базы в армянском городе Гюмри прошел митинг, организованный политическим движением «Национальный демократический полюс». Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требовали, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах).

Пашинян на пресс-конференции также прокомментировал сообщения о том, что Армения предъявила России ультиматум по поводу открытия Лачинского коридора, где функции контроля в рамках трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года должны выполнять российские миротворцы.

«Я не думаю, что нам следует говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать по данной ситуации, уже было сказано публично. Также публично были даны оценки факту закрытия Лачинского коридора», – приводит его слова армянская служба Радио Свобода.

В сентябре 2022 года Армения также отказалась проводить учения ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном. В ноябре прошлого года Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Решение объяснялось тем, что в документах отсутствует «четкая политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе». Это «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для агрессии», заявил премьер-министр Армении.