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Армения ратифицировала соглашение об упрощенном пересечении границы с Грузией

Мост на границе Грузии и Армении

Граждане Грузии и Армении уже в ближайшее время смогут пересекать грузино-армянскую границу по удостоверениям личности (ID-картам), без предъявления паспортов.

Национальное Собрание Армении 26 июня ратифицировало соглашение с Грузией о дополнительном упрощении безвизового режима, действующего между странами. Документ был оформлен в январе премьер-министрами двух стран.

Как заявил замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, соглашение уже ратифицировано грузинской стороной. О точной дате вступления в силу документа стороны, предположительно, сообщат дополнительно.

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