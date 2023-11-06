Армия Израиля сообщила о завершении окружения города Газа

Израильская армия завершила окружение города Газа одноимённого сектора и продвинулась вдоль береговой линии. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, назвав происходящее «очень существенным шагом» в усилении атак на радикальную палестинскую группировку ХАМАС, под контролем которой находится сектор Газа.

По словам Хагари, к вечеру воскресенья фактически завершился раскол сектора Газа на северную и южную части. Представитель израильской армии вновь призвал жителей Газы двигаться в более безопасные районы – на юг региона.

Ранее в воскресенье Израиль открывал на несколько часов коридор для перехода мирных жителей из северной части сектора в южную.

Как стало известно газете The New York Times, в последние недели Израиль непублично пытается договориться с рядом стран о временном переселении сотен тысяч палестинцев из Газы в Египет – на время войны на территории сектора.

Источники The New York Times рассказали, что идею переселения палестинцев из Газы израильские дипломаты обсудили с несколькими государствами, представив её как гуманитарную инициативу. По словам собеседников издания, большинство стран, среди которых США и Великобритания, отклонили предложение – в том числе из-за опасений, что беженцы не вернутся в Газу и дестабилизируют обстановку в Египте.

В октябре Каир отказался принять палестинских беженцев, объяснив это тем, что это помешает созданию независимого палестинского государства. Сейчас через единственный открытый погранпереход Рафах в Египет из Газы могут выехать только иностранцы, палестинцы со вторым гражданством и раненые.

До начала боевых действий, начатых Израилем против палестинских исламистов в ответ на нападение группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября, в секторе Газа проживали более двух миллионов человек. По данным подконтрольных ХАМАС властей, свои дома из-за израильских атак покинули полтора миллиона человек, погибли почти 10 тысяч палестинцев, из которых 4800 – дети. Независимого подтверждения этим данным нет.