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Украина потребовала от ООН проинспектировать колонию в Еленовке
Служба безопасности Украины, Министерство обороны страны, военная разведка и уполномоченный Верховной рады по правам человека обратились к ООН с требованием провести инспекцию колонии в Еленовке в Донецкой области, в которой погибли как минимум 53 содержавшихся в плену украинских военнослужащих.
Россия и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесен украинской армией. Москва называет случившееся военным преступлением, совершенным Украиной. Киев это отрицает и заявляет, что атаку совершила Россия.
В совместном заявлении, выложенном в телеграм-канале СБУ, взрыв в колонии назван «террористическим актом» и «массовым убийством», совершенным Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.
- Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.
Другие новости дня
Замкомандующего Южным военным округом Виктор Воронов арестован по обвинению в коррупции
Заместитель командующего российским Южным военным округом Виктор Воронов арестован по обвинению в коррупции. Решение вынес 29 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщила его пресс-служба. 61-летний генерал-лейтенант подозревается в использовании 2 миллионов рублей армейских денег для обустройства личного дома.
Генерал отвечает в округе за материально-техническое снабжение. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, подстрекательстве к мошенничеству и мошенничестве в особо крупном размере. По вмененным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сайт министерства обороны указывает, что Воронов в разное время занимал должности заместителя командующего войсками Западного военного округа и Северного флота, отвечая там и там за материально-техническое обеспечение. Когда он был назначен на должность в Южном округе – не сообщается. Его позицию по делу суд не приводит, однако известно, что в начале августа будет рассмотрена апелляция на его арест.
В июне ряд неофициальных источников сообщал, что командующего округом генерала армии Александра Дворникова сменил генерал армии Сергей Суровикин. Это связывали с высокими потерями российских военных и неудачами на фронте. Официально перестановка не подтверждалась.
В Грузии могут запретить полеты на парапланах из-за трагедии в Гудаури
Министр внутренних дел Грузии призвал ужесточить правила полетов на парапланах или вообще запретить этот вид экстремального спорта. Это произошло после того, как сегодня параплан в горах Гудаури налетел на скалу, после чего в ущелье потерпел крушение вертолет МВД, вылетевший для спасения туриста и пилота, пишет агентство «Новости-Грузия».
Жертвами трагедии стали девять человек – восемь находившихся на борту вертолета - это пилоты, спасатели и медики, а также иностранный турист, совершавший полет на параплане.
«Что касается полетов на параплане, это действительно стало большой проблемой. Почти каждую неделю приходится проводить спасательные операции, подключать вертолет, есть факты гибели, и мы должны работать над тем, чтобы ужесточить регуляции или вообще запретить это… Также интересно, как происходит выдача лицензий [для полетов на параплане]. До этого, по моему мнению, полеты на парапланах должны быть остановлены и [лицензии] должны выдавать таким людям, которые являются профессионалами», - сказал Гомелаури.
С начала туристического сезона в Гудаури произошло уже три случая гибели человека, связанного с полетами на параплане – этот вид экстремального спорта очень популярен на горных курортах Грузии.
2 мая параплан врезался в скалу, погиб пилот, гражданин Украины. Совсем недавно, 16 июля, в Гудаури произошла еще одна трагедия – параплан сорвался в ущелье. Тогда погиб арабский турист. Пилот - гражданин Грузии - выжил, его вытащили из ущелья спасатели и доставили в больницу с переломом шейных позвонков. По данным СМИ, пилот параплана, попавший в аварию сегодня, является братом того пилота, что потерпел крушение 16 июля.
В последнее время парапланеристы просили власти урегулировать вопрос на законодательном уровне. Специалисты считают, что причиной увеличения числа аварий является отсутствие правил.
Один из парапланелистов записал в социальной сети обращение, в котором отметил, что в Грузии нет закона, который регулировал бы их деятельность. Он пояснил, что существует Федерация парапланеризма Грузии, которая выдает лицензии и обучает на профессиональном уровне, однако, работает много пилотов-самоучек, а также иностранных пилотов, которые не прошли формального обучения. По его словам, не существует регламента, для контроля за полетами: «Человек принес параплан в сумке на гору и полетел – никто его там не проконтролирует. Следует все это урегулировать. У федерации, к сожалению, для этого возможностей нет».
Госсекретарь США впервые после февраля провел переговоры с главой МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые после начала февральского вторжения России в Украину поговорил по телефону с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили предложение Вашингтона об обмене заключенными и российское вторжение.
Как передает Associated Press, Блинкен призвал Лаврова согласиться на предложенную Вашингтоном сделку по обмену заключенными. Предполагается, что США передадут России приговоренного к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута на олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
Уилан осужден в России за шпионаж, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков за привезенные в Россию картриджи для вейпа с гашишным маслом. Ранее канал CNN сообщил, что план обмена одобрен президентом США Джо Байденом. Госсекретарь США заявил, что его разговор с Лавровым был посвящен преимущественно этой теме и был «прямым и откровенным».
Кроме разговора об обмене Блинкен сообщил Лаврову о необходимости выполнения Москвой соглашение о вывозе зерна из украинских портов и предупредил о последствиях готовящейся аннексии Россией территорий на юге и востоке Украины.
Российский МИД сообщил, что Лавров в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что цели и задачи российского вторжения в Украину будут «полностью выполнены», а поддержка Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».
Сообщение министерства посвящено обсуждению вопросов вокруг Украины. Министр заявил, что ситуация на международном продовольственном рынке осложняется из-за американских санкций против России и предложил обсуждать вопрос обмена заключенными непублично, «в режиме тихой дипломатии».
Глава МВД Грузии сообщил о восьмерых погибших при крушении вертолета в Гудаури
На место крушения вертолета под Гудаури прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он сообщил журналистам, что все восемь человек, находящиеся в упавшем вертолете, погибли, среди них шестеро сотрудников МВД и двое медработников.
«Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую скорбь в связи с тем, что произошло. Мои соболезнования семьям погибших. Всем нам очень тяжело, особенно их семьям и друзьям. [В вертолете] находились шесть сотрудников МВД, были врачи скорой помощи. На кадрах видно, что вертолет потерял управление и разбился. Больше мы пока ничего не знаем. Специалисты выясняют, что стало причиной крушения вертолета. К сожалению, погибли восемь человек», - цитирует Гомелаури грузинская служба Радио Свобода.
По словам министра внутренних дел, один человек, летевший на параплане, выжил, он ранен, бригада скорой помощи везет его в клинику. Иностранный турист, путешествующий с ним, погиб.
По данным МВД, на борту вертолета находились четыре члена экипажа, а также два спасателя Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и два медика Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Министерства здравоохранения.
По информации МВД, расследование нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта ведется по статье 275 УК Грузии.
Как сообщает Общественный вещатель, в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури, 30 июля, по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в стране объявлен траур.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД в Гудаури. В эти трудные минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу. В связи с трагедией, 30 июля в стране объявлено днем траура», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство.
О каком банке идет речь, не уточняется. Однако в постпредстве отметили, что счет использовался в том числе для покрытия медицинских расходов и был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».
«Ситуация усугубляется также искусственными препонами в повседневной жизни нашей дипмиссии. Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России», – заявили в постпредстве.
Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН.
К началу июля Швейцария заблокировала российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд) и заморозила 15 объектов российской недвижимости.
- Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с российским вторжением в Украину. Президент Швейцарии Игнацио Кассис тогда заявил, что Швейцария не перестает быть центром европейской дипломатии, но обязана показать, какие ценности она поддерживает и какие политические границы считает необходимым провести.
МВД Грузии: Задержан убийца 20-летнего Мириана Кукава
МВД Грузии сообщает о задержании 22-летнего жителя Тбилиси по обвинению в убийстве 20-летнего Мириана Кукава.
Убийство произошло накануне ночью, 28 июля, на даче в поселке Цхваричамия Мцхетского района, после словесной ссоры. Задержанный, который обозначен в материалах дела инициалами Д.Дж., нанес Мириану Кукава удар холодным оружием в область груди, после чего скрылся с места происшествия. По данным СМИ, задержанного зовут Давид Джиджеишвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Расследование ведется по статье 108 – «умышленное убийство», которая предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы, сообщает МВД.
Убийство Мириана Кукава, недавно ставшего студентом, произошло на праздновании дня рождения – 18-летия жительницы Тбилиси Кетато Арабули. На даче находились родители девушки, еще несколько взрослых и до 35 молодых людей, в том числе и несовершеннолетние.
Как сообщила адвокат Пикрия Махарадзе, которая также была в качестве гостя в Цхваричамия, конфликт между ребятами из двух районов Тбилиси – «Нахаловки» и Сабуртало - возник буквально из ничего, после того, как кто-то задел другого плечом. За этим последовала потасовка, но «потом все вроде бы как помирились, даже извинились друг перед другом». Убийство произошло всего в паре метров от застолья.
«Они внезапно выскочили наружу и там произошло убийство. Убитый мальчик был из Сабуртало. Предположительно, он и его убийца не были знакомы», - говорит Махарадзе. По словам адвоката, убийца нанес Мириану «всего один удар, точно в грудь». После этого он и еще несколько человек сбежали.
Мириан умер в машине, по пути в больницу, на руках у хозяйки дома Софо Чохели. Она же вызвала полицию, которая опросила свидетелей. Через несколько часов после убийства были задержаны семеро человек – по обвинению в хулиганстве и несообщении о тяжком преступлении. Хозяева дома также передали следственным органам записи с внешних камер наблюдения.
Протестующие в Сухуми активисты объявили сухую голодовку
Голодающие абхазские активисты Даур Гумба, Джансух Адлейба и Вадим Мархолия объявили о начале сухой голодовки.
Общественный активист Джансух Адлейба и ветеран, инвалид грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. Вадим Мархолия объявили голодовку 22 июля. Они требуют снизить цены на топливо до показателей прошлого года, остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам. 25 июля к ним присоединился еще один ветеран войны, инвалид Даур Гумба.
Власти самопровозглашенной республики игнорируют требования протестующих. В связи с этим, они объявили о начале сухой голодовки.
"Теперь наше требование одно - отставка всего правительства, всех ветвей власти. Исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, так как мы им не доверяем. Они нарушили основной закон страны - Конституцию Республики Абхазия", заявил от имени протестующих Джансух Адлейба.
Он предложил всем сомневающимся наблюдать за сухой голодовкой: "Пусть наблюдают камеры. Мы избавляемся от всей воды, всех напитков", - сказал Адлейба.
МВД Грузии опубликовало заявление в связи с крушением вертолета в Гудаури
Соответствующие подразделения МВД мобилизованы в окрестностях Гудаури, на месте крушения вертолета пограничной полиции, и проводят все необходимые мероприятия, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии.
Сегодня, 29 июля, в окрестностях Гудаури во время полета на параплане на скалистом склоне упали два человека. К спасательной операции был привлечен вертолет, принадлежащий пограничной полиции, который потерял управление и разбился во время спасательных мероприятий.
На данном этапе, по подтвержденной информации, на борту вертолета находились 4 члена экипажа, а также 2 спасателя из Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и 2 медика из центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи МВД.
МВД продолжает спасательные работы в отношении инструктора по парапланеризму, сопровождавшего его пассажира и лиц, находящихся на борту вертолета.
Расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта ведется по статье 275 Уголовного кодекса Грузии.
Украинская разведка: убийство азовцев в Еленовке совершили наемники «ЧВК Вагнера»
Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, были осуществлены руками наемников из состава «ЧВК Вагнера» (Лига), сообщает украинская разведка.
В ведомстве подчеркнули, что команду взорвать азовцев дал номинальный владелец указанного ЧВК - Евгений Пригожин.
«Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением Министерства обороны РФ», - добавили в пресс-службе.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что произошло «преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами», а основатель полка «Азов», пленные бойцы которого содержались в Еленовке, Андрей Билецкий заявил, что будет вестись «охота» на причастных к обстрелу.
Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет.
В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.
В Гудаури разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии (видео)
В Гудаури во время спасательной операции разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии, который вылетел на помощь парапланеристам. Пилот потерял управление, сказано в заявлении, распространенном пресс-службой министерства.
«Помимо членов экипажа на борту вертолета находились спасатели и медики службы управления чрезвычайными ситуациями МВД. Все детали происшествия уточняются, МВД предоставит общественности дополнительную информацию», — говорится в сообщении.
Сколько человек было на борту, не сообщается. По неуточненной информации, есть жертвы.
Беларусь отозвала посла из Великобритании
Беларусь отозвала своего посла в Великобритании. Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, решение об этом было принято "в связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам". Официальный Минск будет представлять в Лондоне временно поверенный в делах.
По словам представителя МИД, Британия ввела беспрецедентные санкции и другие ограничительные меры против белорусских граждан и предприятий. "Отрадно, что, несмотря на всё происходящее, белорусы сохраняют добрые отношения и хорошие межчеловеческие контакты с британцами, которые будут лишь поощряться официальным Минском, в том числе посредством упрощения свободы передвижения" - сказал Глаз, не пояснив, что имеется в виду.
Британская сторона пока не комментировала решение официального Минска. Британский посол Жаклин Перкинс продолжает работать в Беларуси - несмотря на резкое ухудшение отношений между странами сначала после подавления массовых протестов против власти Александра Лукашенко, которого Лондон не считает легитимным президентом, а затем из-за содействия, которое Беларусь оказала России в её вторжении на территорию Украины.
Ираклий Гарибашвили о Пицунде: не создавать лишнего ажиотажа
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал вопрос передачи властями самопровозглашенной республики Абхазия госдачи "Пицунда" Российской Федерации.
По его словам, «Абхазия и Цхинвальский регион временно оккупированы Россией», и призвал политиков не создавать лишнего ажиотажа вокруг этой темы. Гарибашвили считает, что разумная политика нынешнего правительства Грузии «объединит страну».
«Не только Пицунда, вся Абхазия - наша древнейшая историческая территория, и Самачабло, Цхинвальский район, временно оккупированы Россией. Соответственно, я бы призвал наших политиков не создавать лишнего ажиотажа. Я бы им напомнил, что в результате их глупых действий мы потеряли Кодорское ущелье, которое не имело никакого отношения к этому конфликту. Из-за нашей разумной политики в стране сохраняется спокойствие, стабильность, и мы столь же разумной политикой объединим нашу страну», - заявил Иракли Гарибашвили во время визита в Сванети.
Напомним, ранее президент Грузии Салове Зурабишвили назвала аннексией территории Грузии соглашение о передаче госдачи в Пицунде российской стороне и призвала международное сообщество к жесткому реагированию.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Украина обвиняет Россию в ударе по колонии в Еленовке и гибели пленных
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" утверждают, что в результате обстрела колонии в населённом пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 53 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Безсонова, называющего себя замминистра информации "ДНР", удар нанесли украинские военные предположительно из РСЗО HIMARS. Как пишет Безсонов, ранены 130 человек.
Первоначально утверждалось, что погибли 40 пленных, затем число, как утверждают сепаратисты, возросло до 53-х.
Минобороны России в утренней сводке также заявило о том, что украинские военные "ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе". Российское военное ведомство заявляет о 40 погибших, по его данным, раненых меньше - 75 пленных и 8 надзирателей. Телеканал "Россия-1" показал кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей.
Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский Генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ "осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки пленных и расстрелы".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что произошло "преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами", а основатель полка "Азов", пленные бойцы которого содержались в Еленовке, Андрей Билецкий заявил, что будет вестись "охота" на причастных к обстрелу.
Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет.
В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.
По данным украинского командования, в ночь на пятницу удары наносились по складам боеприпасов российских войск в Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.
Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что в результате российских обстрелов жилых кварталов Николаева погибли не менее 5 жителей города, есть пострадавшие. Утверждается, что удар был нанесён рядом с остановкой общественного транспорта.
Удар из РСЗО был нанесён также по Никополю, о пострадавших не сообщается. В подконтрольных Украине районах Донецкой области за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее 8 человек. Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области.
Российские телеграм-каналы сообщают также об обстреле приграничных районов Брянской области. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.
В Украине будут расследовать видео с пытками украинского пленного
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Генпрокуратуру в связи с появившемся в интернете видео, на котором предположительно российский военнослужащий пытает украинского пленного, в том числе кастрирует его канцелярским ножом.
Видеозапись была опубликована накануне в ряде телеграм-каналов, как пророссийских, так и проукраинских. Её первоисточник неясен. На видео двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле третьего — в форме, похожей на украинскую. Снимающие называют человека, которого они пытают, "педофилом". Где и когда снято видео - также пока не ясно. В Сети появился ряд предположений о личности одного из участников пыток, в частности, некоторые источники связывают этого человека со сформированным в Чечне спецподразделением "Ахмат". Официально авторитетные независимые источники это пока не подтверждали.
В пятницу - уже после сообщения об обращении уполномоченного - в пророссийских телеграм-каналах появилась вторая часть видео, на которой предположительно украинского военного убивают выстрелом в голову.
По словам Лубинца, он обратился в Офис генеральной Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Также готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.
Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в пытках и жестоком обращении с военнопленными. В частности, в конце марта было опубликовано видео, на котором предположительно украинские военные стреляют пленным россиянам в колени. О случаях пыток сообщала также правозащитная организация Human Rights Watch, в её последнем докладе говорится о двух случаях смерти украинских военнослужащих, как утверждается, подвергавшихся пыткам.
НПО призывают власти начать расследование по фактам, обнародованным Сосо Гогашвили
Неправительственные организации обращаются к Министерству юстиции Грузии с просьбой взять на себя полную ответственность за охрану жизни и физической безопасности бывшего заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили.
НПО также призывают суд исполнить правосудие в отношении заключенного, а Генеральную прокуратуру - немедленно начать расследование всех фактов и сведений, содержащих признаки преступлений, о которых сообщает Гогашвили.
«Следует отметить, что имя Сосо Гогашвили связано с рядом системных преступлений и грубых нарушений прав конкретных граждан в прошлом. Указанные факты нуждаются в эффективном и полном расследовании, однако в то же время критически важно защитить права Гогашвили как разоблачителя и гарантировать его безопасность. После ареста Сосо Гогашвили заявил о системных преступлениях», - сказано в заявлении.
НПО опубликовали отчет на основании информации, предоставленной Гогашвили. В нем говорится о масштабном использовании административного ресурса, подкупе избирателей, незаконной мобилизации граждан и сборе личных данных правящей партией и исполнительной властью на выборах 2018 и 2020 годов. Гогашвили также рассказал о получении незаконных заданий от основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, причастности его охранника к похищению Афгана Мухтарлы и его последующей передаче Азербайджану, возможном совершении преступлений действующими и.о. министра внутренних дел и главы Службы безопасности.
Заявление подписали следующие НПО: Демократическая инициатива Грузии (GDI); Transparency International - Грузия (TI); Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED); Центр социальной справедливости (SJC); САПАРИ; Права - Грузия; Грузинская ассоциация реформ (GRASS); Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA); Атлантический совет Грузии; Центр по правам человека (HRC); Фонд развития СМИ (MDF); Европейско-грузинский институт (EGI).
- Бывший замглавы Службы безопасности Грузии Сосо Гогашвили был арестован 16 июля 2022 года в Тбилиси. Он обвиняется в фальсификации личных данных, превышении должностных полномочий и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
- Гогашвили и члены его семьи утверждают, что во время задержания он подвергался жестокому обращению и ему были подброшены оружие и электронные носители, которое правоохранители затем изъяли в качестве вещественных доказательств.
В Иране казнили трех женщин за один день
Власти Ирана в минувшую среду казнили трех женщин. Все они были признаны виновными в убийстве своих мужей. Одна из казненных была выдана замуж подростком.
Всего на одной лишь этой неделе в Иране были приведены в исполнение 32 смертных приговора. В первой половине 2022 года в стране совершено более 250 смертных казней - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
Правозащитные организации, работающие в Иране, отмечают, что иранские суды не считают смягчающими обстоятельствами то, что убийства могли быть совершены в целях самозащиты, что им могло предшествовать многолетнее домашнее насилие и то, что многие из обвиняемых были выданы замуж без их согласия, в том числе и до совершеннолетия.
Число смертных казней в Иране растет. Как указано в докладе, подготовленном норвежской организацией "Права человека в Иране" (IHR) и французской "Вместе против смертной казни" (ECPM), в 2021 году в стране было исполнено как минимум 333 смертных приговора, минимум 17 из казненных - женщины. При этом, заявляют правозащитники, лишь в 16,5% случаях о совершении казней сообщается публично. Часто смертные приговоры выносятся за преступления, за которые в большинстве стран предусмотрены много более мягкие наказания, а также по религиозным формулировкам вроде "скверна перед лицом Господа", за которыми может стоять что угодно, включая политические протесты или недоказанные преступления.
Также среди казненных резко преобладают представители этнических меньшинств. Например, примерно четверть всех приговоренных принадлежат к народности белуджи, хотя белуджи составляют всего 5% населения Ирана.
Правозащитная организация Amnesty International обеспокоена резким ростом числа смертных казней в Иране в последние годы. "Государственная машина занимается убийством граждан в массовом порядке по всей стране. Это отвратительное нарушение человеческого права на жизнь," - заявила заместитель регионального директора Amnesty International Диана Эльтахави.
Филиппа Киркорова не пустили в Молдову
Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Киркоров, прилетевший в Кишинёв вечером 28 июля, провёл ночь в VIP-зале аэропорта, но пересечь границу так и не смог. Молдавские пограничники считают, что "условия для пересечения границы не были соблюдены". В чем именно заключалось несоблюдение, погранслужба не уточнила.
В аэропорт Кишинёва прибыл адвокат Аурелиу Коленко, ведущий уголовное дело молдавского депутата от оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер. Он сообщил журналистам, что Киркоров прилетел в Кишинев по приглашению адвокатов, чтобы выступить свидетелем по делу Таубер. Её обвиняют в незаконном финансировании партии и нарушении финансовой отчётности. В частности, обвинение утверждает, что Таубер готовила концерт 19 июня на центральной площади Кишинёва, в котором должен был принять участие и Киркоров, и выплатила ему 200 тыс. долларов гонорара. Также на концерте должен был выступить российский рэпер Моргенштерн, получивший, как утверждается, гонорар в 60 тыс. долларов. Концерт не состоялся из-за запрета полиции, но, по мнению Генпрокуратуры Молдовы, гонорары певцы не вернули. Вместо концерта 19 июня в Кишинёве прошла акция протеста против повышения цен, собравшая около 40 тысяч человек.
Марина Таубер была лишена депутатского иммунитета, сейчас она находится под арестом в СИЗО. Адвокат считает, что Киркорова не пустили в Молдову потому, что "власти Молдовы опасаются, что Киркоров даст правдивые показания, которые мы предоставим в суд и на обозрение прессы". Встретиться с Киркоровым лично адвокату не позволили.
Ранее на этой неделе Филипп Киркоров выступил с концертами в аннексированном Крыму, а также посетил в Феодосии госпиталь, где встретился с ранеными в Украине российскими военнослужащими. Он пригласил выздоравливающих военных на свой концерт, где со сцены назвал их героями и попросил зрителей стоя аплодировать им.
Численность населения РФ за 5 месяцев сократилась на 430 тысяч
С января по май 2022 года население России сократилось на 430 тысяч человек. Это следует из данных Росстата, опубликованных в ежемесячном докладе "О социально-экономическом положении".
Общая численность населения упала до 145,1 млн человек - эти данные включают население аннексированного Крыма. С момента аннексии полуострова в 2014 году это самый низкий показатель численности российского населения. Без учёта Крыма численность населения России почти достигла 142,7 млн человек.
Как отмечает Moscow Times, в первые месяцы 2022 года в среднем население России уменьшалось на 86 тысяч человек постоянных жителей каждый месяц, чего не наблюдалось ни разу за всю современную историю - в том числе в разгар эпидемии коронавирусной инфекции, когда, по официальным данным, от COVID-19 умирали более тысячи человек в сутки.
При этом смертность в России, согласно Росстату, по итогам января-мая снизилась по сравнению с предыдущим годом. Уменьшилось и число родившихся. Естественная убыль населения за 5 месяцев составила 355 тысяч человек. В среднем по стране на каждого родившегося пришлось 1,7 умерших. При этом по сравнению с прошлым годом естественная убыль даже несколько снизилась, однако падению численности населения способствовал резкий отток мигрантов.
В статистике, по всей видимости, не учтены люди, уехавшие из России после начала войны в Украине - по разным оценкам, их может быть от нескольких десятков до нескольких сот тысяч. Подавляющее большинство из них, однако, продолжает числиться постоянными жителями России, поскольку они не сняты с регистрации.
В "ДНР" заявили о гибели пленных при ударе по колонии в Еленовке
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" утверждают, что в результате обстрела колонии в населённом пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 53 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Безсонова, называющего себя замминистра информации "ДНР", удар нанесли украинские военные предположительно из РСЗО HIMARS. Как пишет Безсонов, ранены 130 человек.
Первоначально утверждалось, что погибли 40 пленных, затем число, как утверждают сепаратисты, возросло до 53-х.
Минобороны России в утренней сводке также заявило о том, что украинские военные "ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе". Российское военное ведомство заявляет о 40 погибших, по его данным, раненых меньше - 75 пленных и 8 надзирателей. Телеканал "Россия-1" показал кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей.
Украинские военные пока не комментировали утверждения российского минобороны и сепаратистов "ДНР". Независимого подтверждения факта обстрела колонии и гибели пленных также пока нет.
В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.
По данным украинского командования, в ночь на пятницу удары наносились по складам боеприпасов российских войск в Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.
Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что в результате российских обстрелов жилых кварталов Николаева есть пострадавшие. Удар из РСЗО был нанесён также по Никополю, о пострадавших не сообщается. В подконтрольных Украине районах Донецкой области за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее 8 человек. Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области.
Российские телеграм-каналы сообщают также об обстреле приграничных районов Брянской области. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.
Госдеп США об инвестиционном климате в Грузии: растет недоверие к суду
Государственный департамент США публикует отчет об инвестиционном климате за 2022 год, в котором оценивается инвестиционный климат Грузии.
В документе говорится о затянувшихся судебных разбирательствах, о том, что «растет недоверие к способности судебного сектора самостоятельно или своевременно и компетентно разрешать коммерческие споры, а некоторые хозяйственные споры в судебной системе продолжаются годами».
Кроме того, в докладе говорится об отсутствии специализированных судов.
«В Грузии нет интегрированного коммерческого кода. Существует несколько различных законов и кодексов, регулирующих коммерческую деятельность, но нет специализированных судов, таких как коммерческий суд, которые рассматривал бы коммерческие споры», — отмечается в отчете.
«Некоторые компании жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, пробелы в защите прав интеллектуальной собственности и отсутствие эффективной антимонопольной политики. Есть обвинения в политическом вмешательстве, избирательном исполнении законов и регуляций, включая коммерческие законы, а также обвинения в связи с трудностями в разрешении споров о правах собственности. Правительство Грузии продолжает работать над решением этих вопросов, и, несмотря на оставшиеся вызовы, Грузия имеет высокий рейтинг в регионе как хорошее место для ведения бизнеса», — говорится в документе.
В документе также упоминаются международные санкции, введенные против России: «Национальный банк Грузии и грузинские финансовые институты действуют в соответствии с финансовыми санкциями, введенными в отношении России США и другими странами».
В отчет также включен вопрос о строительстве глубоководного порта Анаклия: «Несмотря на то, что правительство подтвердило свою приверженность строительству глубоководного порта, тендер при подготовке проработок не объявлялся».
В отчете отмечается, что транзит и логистика являются приоритетными секторами в Грузии, поскольку она стремится использовать увеличение торговых путей между Востоком и Западом через страну.
«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс расширила транзитные перспективы Грузии, и правительство искало пути увеличения торговли. В 2016 году правительство заключило контракт на строительство нового порта в Анаклия с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией, но в 2020 году правительство расторгло с ней контракт, что привело к судебному спору с инвестором. Несмотря на то, что правительство заявило о своей приверженности решению о строительстве глубоководного порта Анаклия, тендер еще не объявлен. Отдельно компании по логистике и управлению портами в Поти и Батуми начали развивать и расширять данные порты. В 2020 году владелец крупнейшего порта Грузии - Черноморского порта Поти, объявил о планах создания глубоководного порта. В 2021 году логистические компании завершили строительство двух новых терминалов в портах Батуми и Поти", - говорится в сообщении.
В ходе оценки инвестиционной среды в отчет также были отражены акции протеста, в частности - 20 июня 2019 года и 5 июля 2021 года. Отмечается, что в ходе митингов в ряде случаев полиция создавала благоприятную среду для правых экстремистов.
Келли Дегнан: Часть политиков пытается создать разлад между Америкой и Грузией
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила в интервью «Голосу Америки», что отдаление Грузии от естественных союзников служит только узким интересам, а не грузинскому народу.
По словам дипломата, непонятно, почему часть политиков пытается создать разлад и противостояние между Америкой и Грузией в столь критическое время.
«Когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушение, Грузия и ее партнеры должны работать вместе больше, чем когда-либо, чтобы обеспечить мир, безопасность и противостоять российской агрессии», — сказал Дегнан.
По ее мнению, у Грузии нет большего друга, чем США.
«Сложно понять, почему некоторые политики так хотят разделить Грузию и ее союзников в такое время. У Грузии нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Мы сохраняем приверженность успеху Грузии и будем продолжать работать с грузинским народом для помощи в достижении нашей общей цели — это более мирная, процветающая и демократическая Грузия, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью», — сказала Дегнан.
По словам посла, отдаление друг от друга Америки и Грузии приведет к ослаблению безопасности Грузии.
«Любая попытка отдалить Грузию от ее естественных союзников служит только узким интересам, а не интересам грузинского народа. Тесное стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Грузией принесло большую пользу как Грузии, так и Соединенным Штатам. В течение последних 30 лет мы предоставили Грузии помощь размере более 6 миллиардов долларов, тысячи грузин приняли участие в программах обмена, Соединенные Штаты подготовили десятки тысяч грузинских солдат, чтобы они лучше могли защищать границы Грузии. Грузия — более безопасная, более процветающая и более демократичная вследствие нашего партнерства и мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества», - заявила Дегнан.
На вопрос «Голоса Америки» о том, как могут развиваться события и как отношения Грузии и Америки могут выйти из этой сложной ситуации, посол ответила, что все стороны должны сесть за стол переговоров для достижения консенсуса.
- По данным «Голоса Америки», за 21 год посольство США реализовало 21 проект на 2 000 000 долларов в целях защиты культурного наследия Грузии. По информации издания, с помощью этих проектов были проведены восстановление значимых грузинские памятников материального и нематериального культурного наследия и другие виды работ, в их числе в монастырском комплексе Гелати, монастыре Джвари и других памятников. В том числе, на консервацию включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО монастыря Джвари в 2020 году был выделен грант в размере 500 000 долларов США.
США предлагают $10 млн за информацию о Пригожине и «фабрике троллей»
Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В таком вмешательстве ранее обвиняли российские власти и связанных с ними людей и компании.
Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, вознаграждаться будет информация, которая будет способствовать идентификации лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, определению их местонахождения, а также информация, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.
В сообщении прямо говорится, что власти США ищут информацию о предпринимателе Евгении Пригожине и Агентстве интернет-исследований (известном «фабрика троллей»), предположительно с ним связанным. Их обвиняют в США во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В сообщении сказано, что Пригожин финансировал агентство и связанные с ним структуры через свои компании. Перечислены также около 10 российских граждан, предположительно участвовавших в деятельности «фабрики троллей».
- Масштабное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, причем вмешательство было, очевидно, санкционировано руководством страны. Главной целью вмешательства было названо сеяние раздора в американском обществе. Вмешательство осуществлялось, главным образом, через интернет; российские «тролли», как правило, поддерживали кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Кроме того, российская военная разведка, как утверждается, взломала сервер Демократической партии и способствовала публикации конфиденциальных материалов. Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией. Российские власти отрицали вмешательство.
- Пригожину и ряду других граждан России в США заочно предъявлены обвинения.
Американские сенаторы осудили нападки на посла Дегнан
Нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан, американское посольство и посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться. Об этом заявил сенатор Джеймс Риш в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По словам Риша, вызывает разочарование, что такая политизированная риторика занимает столько времени в грузинских СМИ.
«Посол Дегнан и наша команда в посольстве не раз выразили поддержку устремлений грузинского народа от имени Соединенных Штатов, чтобы его будущее было в трансатлантическом сообществе и ЕС. Эти нападки на посла Дегнан, американское посольство и Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться», - заявил сенатор Риш.
По его словам, противостоянию между политическими группами в СМИ уделяется много времени, и такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь посредством добросовестного диалога.
«Это не первый случай, когда политические разногласия выносятся публично в СМИ. Такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь путем добросовестного диалога, а не посредством провоцирующей публичной риторики. Все стороны должны рассмотреть свои различные позиции и найти точки соприкосновения, чтобы добиться реального прогресса. Целенаправленная политическая поляризация грозит грузинскому обществу и меня все более беспокоит будущее Грузии, если она не сможет преодолеть эту дилемму», - заявил сенатор Риш.
Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин, - в свою очередь, отметила сенатор Джин Шахин. По ее мнению, депутаты парламента Грузии должны стать той силой, которая противостоит попыткам посеять недоверие в отношениях между двумя странами.
«К сожалению, мы и раньше видели такого рода тактику, указывающую на сильную волю России распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу и конкретно помешать Грузии в достижении собственных демократических и евроатлантических устремлений. Я призываю законодателей Грузии решительно противостоять распространению этой опасной дезинформации теми, кто хочет подорвать демократию в Грузии и поставить под угрозу создание более справедливого и равноправного будущего для грузинского народа. Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин. Грузинские законодатели должны исполнять ведущую роль в борьбе с попытками посеять разногласия и недоверие. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке наших демократических партнеров, чтобы Грузия сохранила этот курс», - заявила сенатор Джин Шахин.
Почти 200 заключенных в СИЗО Владикавказа объявили голодовку
Около 200 заключенных в СИЗО-1 города Владикавказа объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания в изоляторе. 176 человек написали коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру региона, а также уполномоченному по правам человека.
Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, заключенные отказались от еды 22 июля, сейчас руководство ФСИН региона пытается уговорить бунтующих вернуться к приему пищи. При этом представители управления ФСИН по Северной Осетии 28 июля заявили, что информация о бунте в колонии ложная. Заявление ведомства приводит портал "15-й Регион".
В прошлом году бунт заключенных произошел в исправительной колонии №1 Владикавказа - в нем участвовали около 200 из 600 человек. Протест был жестоко подавлен в результате спецоперации. Ущерб от беспорядков ФСИН оценила более чем в три миллиона рублей. Причиной бунта заключенные назвали ужесточение условий содержания, связанное с приходом нового начальника ИК Евгения Шишкина.
- Также сообщалось, что 16 октября 36 активных участников бунта перевели в колонию строгого режима в Дагестане.
- В январе родственники заключённых, подозреваемых в участии в бунте в октябре прошлого года, пожаловались, что уже три месяца ничего не знают о судьбе своих близких. Они обратились с просьбой о помощи к главе Северной Осетии Сергея Меняйло.
- Кавказ.Реалии сообщал о суде над 30-летним уроженцем Дагестана, которого судят в Северной Осетии по обвинению в участии в бунте в этой колонии. Расследование по его делу завершено и передано в суд, сообщили в СКР по Северной Осетии. Дагестанец якобы пытался "оказать давление на руководство учреждения и добиться ослабления условий режима отбывания наказания".
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