Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

Россиянка Софья Сапега, отбывающая срок в колонии в Беларуси попросила Александра Лукашенко о помиловании. Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский.

В обращении, как пишет Русская служба Би-би-си, 24-летняя Сапега просит Лукашенко освободить её от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", говорится в прошении. Сапега пишет, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них. Россиянка просит Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс " быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".

Год назад отец россиянки уже просил Лукашенко помиловать дочь.

6 мая белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур. Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда .

Александр Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", цитировали его слова белорусские СМИ. "Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - говорил он. Помиловать её может в случае перевода в Россию и Владимир Путин, отмечл адвокат.

Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы – около 160 тысяч белорусских рублей (более трех миллионов рублей).

Софья Сапега сейчас находится в женской колонии в Гомеле, где отбывают наказание белорусские оппозиционеры. По словам адвоката, условия там жёсткие, поскольку она проходит по экстремистской статье. Единственное свидание с матерью ей дали после приговора в СИЗО. С тех пор ни свиданий, ни телефонных звонков ей не давали. Адвокат говорит, что 24-летняя Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии.