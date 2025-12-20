Армия США нанесла удары по объектам «Исламского государства» в Сирии

В пятницу американские военные нанесли удары по десяткам объектов террористической группировки «Исламское государство» в Сирии – в ответ на нападение джихадистов на сирийско-американский патруль в Пальмире на прошлой неделе. Жертвами тогда стали три американца – двое военнослужащих и гражданский переводчик. Это первые потери США в Сирии с момента свержения режима Башара Асада в 2024 году.

По заявлению Центрального командования американской армии, в военной операции 19 декабря были задействованы истребители, ударные вертолеты и артиллерия. Были использовано более 100 боеприпасов по 70 предполагаемым целям – объектам инфраструктуры и складам оружия террористов.

Министр обороны США Пит Хегсет написал в соцсети X, что это было не «начало войны, а объявление о мести». «Если вы нападаете на американцев – где бы то ни было в мире – вы проведете остаток своей короткой, полной тревоги жизни, зная, что Соединённые Штаты будут вас преследовать, найдут и безжалостно убьют. Сегодня мы выслеживали и убивали своих врагов. Много. И мы будем продолжать», – добавил Хегсет.

Президент США Дональд Трамп назвал операцию «очень серёзным ударом возмездия». По его словам, нынешний сирийский лидер Ахмед аш-Шараа «полностью поддерживает» действия США и «прилагает огромные усилия для возвращения величия Сирии».

Сирийский МИД подтвердил, что Дамаск привержен борьбе с «Исламским государством» и призвал США и партнёров поддержать усилия по защите мирных жителей и восстановлению стабильности в регионе.

