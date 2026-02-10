Армянская мечта. Какую Армению открыл для Америки Джей Ди Вэнс

Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» – Армения. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван представители армянской власти уже назвали историческим, с чем не согласны оппоненты премьер-министра Никола Пашиняна. Сходятся они в одном: этот визит, безусловно, будет вписан в ритмы парламентских выборов, которые пройдут через четыре месяца. Частью этой же интриги уже стало противостояние армянской власти с Армянской апостольской церкви, очередной пик в котором наблюдается как раз сегодня: под вопросом проведение епископского собрания, которое впервые за 70 лет Церковь намерена провести за пределами Армении. Политический смысл этих событий мы обсуждаем с директором Института Кавказа Александром Искандаряном.