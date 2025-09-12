Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили приговорила граждан России Артёма Грибуля и Анастасию Зиновкину к 8,5 годам лишения свободы. Их обвинили в хранении 16 граммов наркотика «Альфа-ПВП». Подсудимые вину не признали и заявили, что запрещённое вещество им подбросила полиция. По их словам, реальной причиной наказания стало участие в протестах в Тбилиси.

Сегодня, во время своего последнего слова в суде Зиновкина сказала:

«Я хочу, чтобы все, кто меня знает, мои друзья и знакомые, обратили внимание на ситуацию, сложившуюся в Грузии. Пожалуйста, поддержите молодых людей, которые стоят на Руставели так же, как они стоят рядом с нами. Мы живы только потому, что они помнят о нас и называют наши имена. Помогите избавиться от террористов, которые преследуют не только нас и наших друзей, но и весь народ. Они хотят запугать и уничтожить всех. Если можно, сделайте это в знак уважения ко мне. Я обращаюсь ко всем, кто меня любит: пожалуйста, спасите будущее этой страны и этого народа. Им нужны ваша любовь и поддержка… У меня отняли возможность родить ребёнка и подарить жизнь новому человеку. Я хочу, чтобы моим ребёнком стала революция в Грузии».

По сообщениям грузинских СМИ, Грибуль и Зиновкина в знак несогласия с приговором объявили голодовку.

С декабря 2024 года в Грузии были арестованы как минимум шесть протестующих по обвинениям в хранении или распространении наркотиков. Среди них трое граждан России – Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль. Все они утверждают, что наркотики им подбросила полиция, и связывают уголовные дела со своим участием в антиправительственных акциях, отмечают правозащитники.

Ещё трое задержанных – Ника Кация, Тедо Абрамов и Георгий Ахобадзе – были оправданы. В отличие от них, в делах против россиян фигурировал так называемый «нейтральный свидетель» – переводчица, присутствовавшая при обыске.