Аслан Бжания: у нас претензий к Грузии нет, но свое не отдадим

Президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что «претензий к Грузии» не имеет. Аслан Бжания при этом добавил: «свое мы точно никому не собираемся отдавать».

«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы в этом регионе воцарился мир. У нас претензий к Грузии нет – мы как бы за чужое войны не ведем, но свое мы точно никому не собираемся отдавать», — заявил Бжания в эфире принадлежащего министерству обороны России телеканала «Звезда».

Бжания вспомнил военную операцию в 2008 году, в результате которой Кодорское ущелье перешло под контроль абхазских властей. Он заявил, что НАТО и в то время, и сегодня активно оказывает помощь Грузии, передает SOVA.

«Военные трофеи, которые были получены в результате этих действий, — американские винтовки, разные военные системы военного назначения, банкоматы, переоборудованные под военные цели снегоходы — все это является материальным подтверждением тому, кто на этих рубежах присутствовал и кто им оказывал всемерную поддержку», – сказал абхазский лидер.

Аслан Бжания недоволен тем, что на территории Грузии ежегодно проводятся военные учения НАТО. Он заявляет, что ему «достоверно известно» о том, что после этих учений на контролируемой части Грузии «накапливается» часть американской техники.

«Конечно же, это – блок НАТО. И до сих пор это происходит – с определенной периодичностью, в том или ином виде, каждый год в Грузии проводится до 10 военных учений, совместных военных учений. И мы достоверно знаем о том, что по итогам этих учений, которые проводятся, часть техники, якобы под предлогом того, что она вышла из строя, остается на территории Грузии, это все накапливается, мы это знаем. И соответствующим образом на это реагируем. И планируем реагировать», — говорит Бжания.

Говоря о событиях в Кодорском ущелье, абхазский лидер отметил, в Абхазии были проведены «подготовительные работы», а Сухумский аэропорт принял российский воздушный десант — «около 50 специальных бортов».

«Заранее были известны рубежи выдвижения, рубежи обороны, было понятно, где дислоцировались Вооруженные силы, отслеживалось их перемещение, — имею в виду ВС Грузии. Поэтому, когда в августе 2008 года началась военная операция, наши вооруженные силы и резервисты были развернуты, более того – были развернуты вооруженные силы, дислоцированные на территории Абхазии – российские, был высажен воздушный десант. Наш аэропорт в ту пору принял около 50 специальных бортов. И начались мероприятия по нейтрализации, принуждение Грузии к миру – со всех сторон. Что в Южной Осетии – со стороны Северной Осетии вошли, что здесь – с Гальского направления и Кодорского направления», — заявил Бжания.

Он также сказал, что не исключает присоединения Абхазии к союзному государству России и Беларуси «при условии сохранения волеизъявления абхазского народа и независимости республики».

Бжания также «очень сильно» скучает по Советскому союзу и считает, что его распад «не должен был произойти».