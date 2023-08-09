Что происходило в Кодорском ущелье в августе 2008 года? Грузинская служба Радио Свобода поговорила с Темуром Якобашвили, который в то время был государственным министром по вопросам реинтеграции.

– Батоно Темур, мне больше хочется поговорить о Кодорском ущелье, давайте вспомним события 2008 года.

Кодори был неплохо укреплен, но то, что нас, к сожалению, предали, привело бы к большим потерям

– В то время основным направлением нашей деятельности был, конечно же, Цхинвальский регион. Когда в Кодорском районе начались обстрелы, власти оказались перед таким выбором: нам либо надо было сопротивляться ценой большого количества жертв, либо выводить свои части из Кодорского ущелья. Кодори был неплохо укреплен, но то, что нас, к сожалению, предали, привело бы к большим потерям. Вы должны спросить об этом других бывших министров, например, Вано Мерабишвили. Вскрылось много такой информации, о которой противник не должен был знать. В этой ситуации, кроме героизма, мы не добились бы там никаких результатов.

- У де-факто правительства Абхазии тоже есть своя разведка, а у России и подавно. Была какая-то информация, о которой они не должны были знать?

– Была. Кодорское ущелье не то место, где было бы легко вести разведку – посмотреть в бинокль и увидеть. Речь идет о контактах с местными жителями или о таких контактах, которые основаны на человеческих взаимоотношениях.

– В конечном счете Кодорское ущелье было взято десантом и авиацией, которая сбросила бомбы. Если бы грузинские власти решили сопротивляться, то Кодорское ущелье было бы защищено от воздушного нападения?

– Это детали, которые не входили в мою компетенцию ни тогда, ни тем более сейчас.

– Секретарь де-факто Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба говорит, что он в те дни постоянно был на связи с грузинской стороной, с вами и другими, и призывал вас покинуть Кодорское ущелье. Вы ответили, что Кодорское ущелье было хорошо укреплено и они не смогли бы туда подняться.

Реальность в Кодорском ущелье изменилась только в результате полномасштабного российского вторжения

– Мы тогда о многом говорили. У них был свой перечень (условий), в том числе и по Кодорскому ущелью, у нас были свои требования. Реальность в Кодорском ущелье изменилась только в результате полномасштабного российского вторжения, а не потому, что Шамба сказал что-то или что-то произошло во время переговоров.

– Значит, они потребовали, чтобы грузинская армия покинула Кодорское ущелье?

– Конечно, требовали, скажу больше: изначально в российский план входило проникновение из Абхазии, то есть провокации планировались не из Цхинвальского региона, а из Абхазии. Весной 2008 года т.н. инженерные войска даже начали восстановление в Абхазии железной дороги.

– Что значит инженерные войска?

Абхазы сказали: да, вы придете и поможете нам через пять дней, но до этого грузины нас истребят. Багапша, говорят, убедить не смогли, Кокойты – да

– В России есть такое – инженерные войска, в задачи которых, наверное, входит возведение или снос оборонительных сооружений, но армия есть армия. Мандат ООН определял, какие войска должны находиться на той или иной территории, а на инженерные войска этот формат не распространялся. Россия тоже ввела в Абхазию инженерные войска, и они начали восстанавливать железную дорогу.

Была такая информация, что атака должна была исходить в основном из Абхазии, те же провокации, которые были в Цхинвали, но абхазов им не удалось уговорить. Абхазы сказали: да, вы придете и поможете нам через пять дней, но до этого грузины нас истребят. Багапша, говорят, убедить не смогли, Кокойты – да.

– Сергей Шамба говорит, что когда решили захватить Кодорское ущелье, то максимально старались, чтобы не было жертв, в том числе среди населения Кодорского ущелья...

– То, что говорит Шамба, не имеет большого значения, потому что Кодорское ущелье было взято не абхазами, а русскими. К тому же зачем терять свое или чужое, тем более когда тебе не сопротивляются.

– Жители Кодорского ущелья до сих пор говорят, что их никто не предупредил об опасности и не позаботился об их эвакуации. Люди сами оставили ущелье.

– Ничего не могу сказать. Вы должны спросить тех, кто руководил в то время ущельем.

– Вы о чем-нибудь сожалеете? Что могла тогда сделать грузинская сторона, но не сделала?

– Очень сложно говорить о прошлом, что было бы лучше, а что – нет. Думаю, мы многое сделали для того, чтобы убедить наших партнеров в серьезности намерений России. К сожалению, мы не сумели, и для этого потребовалось полномасштабное вторжение в Украину. Я бы не сказал, что это была наша ошибка. Хотя есть много мелочей, которые можно было бы решить по-другому и это принесло бы другой результат. Например, мы ждали, когда Россия войдет в Рокское ущелье. Некоторые аналитики утверждают, что нам было бы лучше разрушить Рокский тоннель, пока была такая возможность.

– Давайте вспомним события 2006 года, когда правительственные войска Грузии заняли Кодорское ущелье. До этого Кодорское ущелье контролировала неформальная группировка «Монадире» под руководством Эмзара Квициани. Если бы в 2008 году «Монадире» все еще была там, что-то изменилось бы?

– В случае войны ничего бы не изменилось.

– Принимая во внимание российско-украинскую войну и все те перемены, которые она принесла, как могут развиваться события вокруг оккупированных территорий?

– Я глубоко убежден, что рано или поздно (и надеюсь, что рано) России придется покинуть обе оккупированные территории – всю Абхазию вместе с Кодорским ущельем и Южную Осетию. Я ни на секунду не сомневаюсь. На каком-то этапе нам все же придется говорить с абхазами, потому что они составляют основное население, и надо найти какую-то формулу сосуществования с ними. Но все это будет невозможно, пока русские контролируют это место. Однако мы все ясно видим, куда ведет траектория развития России. Я не сомневаюсь, что Украина победит в этой войне. Под победой я подразумеваю возвращение всех ее территорий. Как только ситуация в России изменится, возврат этих искусственно захваченных территорий – Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и так далее – последует за всем этим по принципу домино, и головной болью России станет, например, что делать с Калининградом, застрявшим посреди Европы.

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