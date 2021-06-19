AstraZeneсa по решению суда обязана поставить в ЕС миллионы доз вакцины

В Грузии за минувшие сутки выявили 769 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости как за сутки, так и за последние две недели составил 2,46%, а за последнюю неделю – 2,62%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 358 360.

Почти 60% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 455. В Имерети выявили 62 случая заражения, в Квемо Картли – 58, в Аджарии – 46, в Самегрело и Земо Сванети, а также в Кахетии – по 44, в Шида Картли – 23, Мцхета-Мтианети – 14, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 9, в Гурии – 4.

От ковида умерли еще 17 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 148.

Выздоровели 460 человек, их общее число выросло до 343 837.

На данный момент в Грузии 9 349 активных случаев коронавируса. Из них 2 764 пациента (около 30%) проходят лечение в больницах. Состояние 659 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 179 человек.

6 001 гражданин (более 64% активных случаев) лечится на дому, а 584 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 44 человека, в самоизоляции остаются более 10 тысяч.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 19 июня достигло 229 906. Это около 6,2% от всего населения Грузии.