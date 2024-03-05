У берегов Крыма, вероятно, потоплен российский патрульный катер

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 5 марта, атаковали морскими дронами «Magura V5» патрульный корабль «Сергей Котов» в акватории Черного моря, он получил серьезные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В операции по уничтожению российского корабля приняли участие спецподразделение ГУР «Group 13» и Военно-морские силы ВСУ при поддержке министерства цифровой трансформации Украины, уточнили в ведомстве.

«Вследствие удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Огневое поражение «Котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива», – говорится в сообщении ГУР.

Об атаке морскими дронами патрульного корабля «Сергей Котов» писали и российские Z-паблики.

Официально судьба экипажа корабля, который по официальным источникам насчитывает 80 человек, остается неустановленной. Российский провоенный телеграм-канал «Два майора» утверждает, что «экипаж жив, эвакуирован», но есть раненые.

Минобороны России не комментировало сообщения об ударе по кораблю. В условиях войны невозможно оперативно подтвердить информацию, исходящую от враждующих сторон.

Кроме того, сообщалось о временной остановке движения автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Спустя несколько часов после остановки движение по мосту было возобновлено.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ВСУ атаковать аннексированный Крым или сам мост. В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали утром четвертого марта, оно было восстановлено четыре часа спустя.

«Сергей Котов» – патрульный корабль (корвет) Черноморского флота России, он вошел в его состав летом 2022 года. Корабль был заложен в мае 2016 года в Керчи. Он стал четвертым кораблем проекта 22160. На него можно было устанавливать модульное тактическое ударное контейнерное вооружение, в частности, ракеты «Калибр» и противокорабельные Х-35У «Уран». Ранее этот военный корабль неоднократно подвергался атакам украинских морских дронов.