Убежище для женской футбольной команды Ирана. Что известно

Австралию призывают дать убежище приехавшей на турнир женской футбольной команде Ирана, которой на родине может грозить преследование.

Предыстория

Команда приехала в Австралию на Кубок Азии еще до начала операции США и Израиля против Ирана. Но первый матч состоялся уже после начала войны, и футболистки перед его началом стояли молча во время исполнения иранского национального гимна. Они не объяснили этот жест, но внутри Ирана многие сторонники жесткой линии обвинили их в предательстве. Ведущий иранского государственного телевидения назвал команду «предателями военного времени».

Перед вторым матчем против Австралии команда исполнила гимн и по-воински отдала честь, что вызвало опасения, что спорстменки подверглись принуждению. Многие боятся, что по возвращении в Иран футболисткам будет грозить преследование.

Реакция в мире

С тех пор Австралию начали призывать дать иранским футболисткам убежище. Среди тех, кто обратился с призывом к австралийским властям - живущий в США сын покойного шаха Ирана Реза Пехлеви, правозащитники, писательница Дж. К. Роулинг. Сегодня с подобным призывом выступил президент США Дональд Трамп.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу быть вынужденной вернуться в Иран, где они, скорее всего, будут убиты. США заберут их, если вы этого не сделаете», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Команда выбыла из турнира в воскресенье, проиграв Филиппинам со счетом 2:0.

CNN сообщает со ссылкой на неназванный источник, что пять спортсменок иранской сборной покинули отель и в настоящее время находятся в безопасности под охраной полиции.

Трамп позже написал:

«Я только что разговаривал с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской национальной футбольной команды Ирана. Он этим занимается! О пяти [спортсменках] уже позаботились, теперь дело за остальными. Однако некоторые считают, что должны вернуться, потому что опасаются за безопасность своих семей, включая угрозы в их адрес, если они не вернутся. В любом случае, премьер-министр отлично справляется с этой довольно деликатной ситуацией».