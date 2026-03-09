Убежище для женской футбольной команды Ирана. Что известно

Австралию призывают дать убежище приехавшей на турнир женской футбольной команде Ирана, которой на родине может грозить преследование.
Предыстория
Команда приехала в Австралию на Кубок Азии еще до начала операции США и Израиля против Ирана. Но первый матч состоялся уже после начала войны, и футболистки перед его началом стояли молча во время исполнения иранского национального гимна. Они не объяснили этот жест, но внутри Ирана многие сторонники жесткой линии обвинили их в предательстве. Ведущий иранского государственного телевидения назвал команду «предателями военного времени».
Перед вторым матчем против Австралии команда исполнила гимн и по-воински отдала честь, что вызвало опасения, что спорстменки подверглись принуждению. Многие боятся, что по возвращении в Иран футболисткам будет грозить преследование.
Реакция в мире
С тех пор Австралию начали призывать дать иранским футболисткам убежище. Среди тех, кто обратился с призывом к австралийским властям - живущий в США сын покойного шаха Ирана Реза Пехлеви, правозащитники, писательница Дж. К. Роулинг. Сегодня с подобным призывом выступил президент США Дональд Трамп.
«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя женской сборной Ирана по футболу быть вынужденной вернуться в Иран, где они, скорее всего, будут убиты. США заберут их, если вы этого не сделаете», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Команда выбыла из турнира в воскресенье, проиграв Филиппинам со счетом 2:0.
CNN сообщает со ссылкой на неназванный источник, что пять спортсменок иранской сборной покинули отель и в настоящее время находятся в безопасности под охраной полиции.
Трамп позже написал:
«Я только что разговаривал с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской национальной футбольной команды Ирана. Он этим занимается! О пяти [спортсменках] уже позаботились, теперь дело за остальными. Однако некоторые считают, что должны вернуться, потому что опасаются за безопасность своих семей, включая угрозы в их адрес, если они не вернутся. В любом случае, премьер-министр отлично справляется с этой довольно деликатной ситуацией».
- Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи и поражены военные и ядерные объекты страны. Вечером 7 марта израильская армия нанесла удары по нескольким топливным складам в Тегеране, в частности, был атакован главный НПЗ иранской столицы в районе Шахр-э-Рей. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона.