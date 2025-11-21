Axios: план США включает гарантии безопасности Украине по образцу НАТО

План США по завершению войны между Россией и Украиной включает гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.

Согласно плану, любое будущее «значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «должно рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». США и их союзники отреагируют на это соответствующим образом, в том числе с использованием военной силы, говорится в документе.

Гарантии безопасности будут действовать в течение первых 10 лет и могут быть продлены по взаимному согласию.

Источник Axios заявил, что это предложение еще предстоит обсудить с европейскими партнерами, и оно может быть изменено.

По данным издания, в мирном плане из 28 пунктов, который министр армии США Дэниел Дрисколл представил президенту Украины Владимрру Зеленскому в четверг, говорится следующее: «Украина получит надежные гарантии безопасности». Предложение о гарантиях безопасности содержится в дополнительном проекте соглашения. Предполагается, что этот документ должны подписать Украина, США, ЕС, НАТО и Россия.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил Axios, что Россия была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись президента Владимира Путина.

СМИ, включая Axios, The Telegraph, Reuters, Financial Times и Politico, ранее сообщили, что условия плана предполагают фактическую передачу России Донецкой и Луганской областей. План также, как утверждается, предусматривает сокращение численности ВСУ вдвое, отказ Украины от дальнобойных ракет и запрет на размещение иностранных войск в Украине.

Представители властей Украины неоднократно подчёркивали, что готовы к прекращению огня по текущей линии фронта, но не готовы признавать захваченные Россией территории российскими, вводить ограничения на численность армии или отказываться от перспективы членства в НАТО или ЕС.

Официально план США не опубликован, и его существование в таком виде, как о нем пишут СМИ, не подтверждали в Вашингтоне и Москве.