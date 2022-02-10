Армянское искусство, которое Азербайджан может «стереть» с церквей в Карабахе

Баку заявил (но затем частично отошел от этого заявления) о шагах по удалению с церквей в Нагорном Карабахе и вокруг него того, что, по его утверждению, было «вымышленными следами» армянского наследия. Архивные фотографии показывают, как выглядят некоторые из этих надписей и произведений искусства.

Дадиванк (на фото выше) — одно из многочисленных христианских достопримечательностей, над которыми Азербайджан установил контроль в результате войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В настоящее время монастырский комплекс Дадиванк находится под контролем российских миротворцев, но на территории, подконтрольной Азербайджану.

3 февраля Министерство культуры Азербайджана заявило о создании комиссии, которая предпримет шаги по «устранению сфабрикованных армянских следов на албанских религиозных храмах на отвоеванных территориях».

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) написала в Твиттере, что «глубоко обеспокоена планами Азербайджана убрать армянские апостольские надписи с церквей». «Мы призываем правительство сохранить и защитить места поклонения и другие религиозные и культурные сооружения», - заявили в комиссии. Официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что древнейшие памятники в Нагорном Карабахе имеют кавказско-албанское, а не армянское происхождение, а произведения искусства, такие как изображенный выше хачкар, являются «фальсификациями».

Когда в марте 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил изображенную выше церковь, он назвал армянскую надпись, выгравированную на входе, фальшивкой. «Все эти надписи поддельные, - заявил Алиев. - Они были сделаны позже». По его утверждению, церковь имеет кавказско-албанское происхождение.

Историки говорят, что христианские албанские племена действительно жили на территории современного Азербайджана. Их последний правитель был убит в 822 году.

В 1950-х годах неоднозначный азербайджанский академик Зия Буниятов впервые выдвинул теорию о том, что древние церкви в Нагорном Карабахе были построены не армянами, а исчезнувшими впоследствии албанскими племенами. Это утверждение в последние годы было взято на вооружение официальными лицами Азербайджана.

Утверждения об албанском происхождении церквей подверглись широкой критике со стороны мировых ученых. Британский эксперт по Кавказу Томас де Ваал назвал утверждения Азербайджана «довольно странными», отметив, что такой аргумент «имеет выраженный политический подтекст» относительно того, что у армян «нет оснований на притязания [по отношению к Нагорному Карабаху]». Буниятов также является автором печально известной статьи, в которой утверждалось, что армянский погром в Сумгаите в 1988 году организовали сами армяне, чтобы дискредитировать Азербайджан.

После того, как 3 февраля министр культуры Азербайджана объявил о создании рабочей группы по «восстановлению арменизированных албанских храмов», в Министерстве культуры также отреагировали на публикации «ангажированных зарубежных СМИ».

В заявлении, опубликованном 7 февраля, министерство частично отошло от своего раннее сделанного заявления, отметив лишь, что рабочая группа укажет на «любые фальсификации, связанные с памятниками на оккупированных территориях, которые затем будут представлены международному сообществу».

В решении Международного суда ООН в декабре 2021 года по делу, возбужденному по обращению Армении, говорится, что Азербайджан должен «принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия» на перешедших под контроль Баку территориях.

Однако после уничтожения армянского наследия в азербайджанском эксклаве - Нахичеван, существуют опасения, что Азербайджан продолжит стирать следы армянского культурного наследия на перешедших под его контроль территориях. Аналитики отмечают, что Баку получил новые рычаги воздействия на Запад в связи с напряженностью в отношениях последнего с Москвой из-за Украины.