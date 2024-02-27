Азербайджанского журналиста приговорили к девяти годам тюрьмы

В Азербайджане Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил журналиста Аваза Зейналлы к девяти годам лишения свободы по делу о взяточничестве в крупном размере (статья 311 УК РА). Об этом сообщает азербайджанская служба Радио Свобода.

Помимо взяточничества, суд признал Зейналлы виновным в незаконном воздействии на решение должностного лица (статья 312-1.1 УК РА). Также у журналиста конфисковали 16 тысяч манатов ($8 676), изъятых следователями при обыске его квартиры.

Ранее прокурор просил суд приговорить Зейналлы к 10 годам лишения свободы.

Поводом для дела против журналиста, по версии следствия, стало якобы получение им 20 тысяч манатов ($10 845) в качестве взятки от семьи бывшего руководителя металлургического комбината Baku Steel Company Расима Мамедова, находящегося под стражей с января 2021 года.

Зейналлы защищал адвокат Эльчин Садыгов, которого тоже арестовали, выдвинув обвинение в «участии в получении взятки». Позже Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

В суде Зейналлы свою вину не признал, заявив, что ему не знаком 31 из 38 свидетелей, проходивших по его делу. Осужденный также отметил, что гособвинение, по его мнению, не предоставило доказательств, подтверждающих его вину. В своем последнем слове он подчеркнул, что является узником совести, а дело против него было заведено из-за его профессиональной деятельности.

Аваза Зейналлы арестовали по делу о взяточничестве в сентябре 2022 года. В его доме и офисе прошли обыски.

Аваз Зейналлы – руководитель интернет-телевидения «Хурал ТВ», у него также есть свой Youtube-канал.

В июле 2021 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорилось, что власти Азербайджана использовали шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и оппозиционеров. Из 245 номеров пятая часть принадлежала репортерам, редакторам или владельцам медиакомпаний, в том числе журналистам Meydan TV, азербайджанской службы Радио Свобода, Azadliq.info, а также главным редакторам Strateq.az, Khural, газеты Musavat, основателю и директору 13-го канала.

Помимо журналистов, OCCRP идентифицировал в списке более 40 азербайджанских активистов и членов их семей. Они появились в списке номеров в 2019 году, что совпадает с массовыми протестами в стране.

В Азербайджане противникам власти нередко инкриминируют экономические статьи, например, о неуплате налогов или мошенничестве.

Pegasus: Большой брат следит за журналистами?