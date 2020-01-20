Черный январь. 30 лет подавлению протестов в Баку (фотогалерея)

20 января 1990 года советские войска жестоко подавили движение за независимость Азербайджана. В Баку было введено чрезвычайное положение. Военные начали стрелять в протестующих.
Кремль пытался любыми способами предотвратить распад СССР, однако именно 20 января азербайджанцы теперь считают днем, когда окончательно определилось будущее республики – она стала независимым государством и навсегда отказалась от коммунистической идеологии.
Кремль пытался любыми способами предотвратить распад СССР, однако именно 20 января азербайджанцы теперь считают днем, когда окончательно определилось будущее республики – она стала независимым государством и навсегда отказалась от коммунистической идеологии.
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