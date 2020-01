Черный январь. 30 лет подавлению протестов в Баку (фотогалерея)

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal

4 За несколько дней, начиная с 20 января, в Баку были убиты более 200 человек, более 700 получили ранения. Советские войска стреляли без предупреждения. Правозащитные организации обвинили армию в использовании оружия и неоправданных силовых методов, включая бронетехнику и штыки, против мирного населения. В числе погибших были азербайджанцы, татары, армяне, русские, евреи и лезгины.