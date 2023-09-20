В Ереване продолжаются протесты против условий перемирия в Карабахе

В Армении второй день продолжаются протесты против решения правительства не оказывать сопротивления азербайджанской армии в непризнанной республике Нагорный Карабах (армянское название – Арцах). В центре Еревана демонстранты перекрыли несколько улиц у здания правительства, перегородив движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские им не препятствуют, однако на главные улицы подъехали подкрепление и автозаки.

Вечером в среду на площади Республики начался новый митинг протеста. На нём представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра страны Никола Пашиняна от власти.

По информации СМИ, ситуация периодически накаляется, правоохранители применяют спецсредства.

20 сентября представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня с 13.00. Сообщение подтвердило Минобороны Азербайджана. Власти самопровозглашённой республики фактически согласились на все требования азербайджанской стороны, потребовавшей от них распустить военных .

Как сообщает РБК, представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поимённый список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению. Среди них – бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели, пишет армянская газета Hraparak cо ссылкой на источники.

Как сообщают местные телеграм-каналы, в Азербайджане жители также выходят на улицы. Они выражают поддержку политике Баку в Нагорном Карабахе. Помимо флагов Азербайджана они несут также флаги России и Турции.

После начала военной операции в Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах) 19 сентября многие жители региона стараются покинуть его. Однако эвакуация затруднена из-за обстрелов и недостатка транспорта.

По сообщениям очевидцев, вооружённые силы Азербайджана утром 19 сентября подвергли обстрелу колонну российских миротворческих сил, которая пыталась эвакуировать женщин и детей из села Мец Шен. «В тех машинах, где сидели женщины и дети и хотели подъехать к мосту Хакари, в те машины, в российские «Уралы», стреляли, поэтому русские не вывезли детей, теперь они все здесь, никто из них не выбрался», – рассказала Армянской службе Радио Свобода жительница села Севан Манджикян.

Министерство обороны Азербайджана назвало сообщения об обстреле дезинформацией. Оно заявило, что артиллерийские обстрелы были направлены только на военные объекты.

В аэропорту Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди), по свидетельствам очевидцев, скопились несколько тысяч жителей региона, а также многочисленные машины скорой помощи.

Президент Евросоюза Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал уважать права этнических армян в регионе и обеспечить их безопасность, а также немедленный доступ к гуманитарной помощи.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге в МИД страны заявил, что план социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха уже разработан.

В четверг, 21 сентября, в азербайджанском городе Евлах должна состояться встреча представителей Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. Они должны обсудить дальнейшую политику в отношении интеграции и обеспечения безопасности местного населения.