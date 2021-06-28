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Весь Кавказ

Бум! Великая бакинская нефтяная лихорадка

Photo: TASS and ETH-Bibliothek Zürich (Courtesy Image)

Захватывающие фотографии добычи нефти на месторождениях Кавказа, которые когда-то давали половину мирового черного золота.

Эта фотография выброса нефти недалеко от Баку – один из нескольких снимков, хранящихся в библиотеке ETH в Цюрихе, на которых запечатлен нефтяной бум на Кавказе в начале 1900-х годов.

Строящаяся нефтяная вышка
Строящаяся нефтяная вышка

Эти фотографии были сделаны в 1912 году на территории нынешнего Азербайджана – тогда регион входил в состав Российской империи.

Рабочие внутри нефтяной вышки под Баку
Рабочие внутри нефтяной вышки под Баку

Регион издавна был известен богатыми нефтяными запасами. Еще в 1264 году путешественник и исследователь Марко Поло, как полагают, имел в виду Баку, когда написал: «Рядом с грузинской границей есть крупные пруды, из которых бьет поток нефти в таком изобилии, что можно было бы заполнить сотни судов». Он также отмечал, что нефть применяли для освещения домов и лечения кожных заболеваний у людей и верблюдов.

В начале 20 века бакинские нефтяные месторождения поставляли примерно половину всей нефти в мире.

Нефтяные вышки в так называемом черном городе, в нескольких километрах от Баку
Нефтяные вышки в так называемом черном городе, в нескольких километрах от Баку

Буровые вышки покрывали деревянными панелями, чтобы защитить рабочих от дождя и снега. Их строили достаточно высокими, чтобы можно было поднимать из скважины и опускать в нее длинные буровые инструменты и обсадные трубы.

Рабочий внутри нефтяной вышки
Рабочий внутри нефтяной вышки

Нефтяная лихорадка началась в основном с российских и иностранных предпринимателей. Среди них – братья Нобель из Швеции Роберт и Людвиг, которые в 1878 году в Баку основали нефтяную компанию «БраНобель».

Здания компании «БраНобель» в Баку
Здания компании «БраНобель» в Баку

Название компании Branobel – это сочетание слов «Братья Нобель».

Нефтяной танкер «Зороастр»
Нефтяной танкер «Зороастр»

Братья Нобель невероятно разбогатели благодаря бакинским нефтяным месторождениям. Случилось это после того, как они решили вопрос доставки нефти путем прокладки нефтепроводов и строительства первого в мире нефтяного танкера (вверху) в 1878 году.

Яма, которая использовалась для хранения нефти
Яма, которая использовалась для хранения нефти

В 1906 году был построен на тот момент самый длинный в мире трубопровод, по которому нефть гнали на 885 километров к западу от Баку на Каспийском море до Батуми в Грузии.

Основным методом добычи нефти в то время было бурение с использованием тросового инструмента, при котором долотообразная ударная техника опускалась в скважину, а затем неоднократно врезалась в породу внизу.

Ударный инструмент, извлеченный из колодца для заточки
Ударный инструмент, извлеченный из колодца для заточки

Когда камнерезные инструменты поднимали наверх для заточки, стальные корзины поднимали на поверхность обломки камня.

Паровая машина внутри нефтяной вышки
Паровая машина внутри нефтяной вышки

Подъем и спуск ударных инструментов происходили за счет паровых двигателей (на снимке выше), что делало обширный «лес» нефтяных вышек Баку шумным и чрезвычайно опасным местом.

Выбросы в «черном городе»
Выбросы в «черном городе»

Бурение «кабельным» инструментом часто приводило к внезапным выбросам или «фонтанирующим потокам», когда в резервуаре с нефтью образовывались трещины.

Рабочие бегут от пожара, начавшегося после взрыва на буровой вышке
Рабочие бегут от пожара, начавшегося после взрыва на буровой вышке

Взрывы на вышках были обычным делом. Трагичность процесса хорошо показана в американском фильме 2007 года «И будет кровь» (в прокат на русском языке фильм вышел с названием «Нефть»).

Пожар на бакинских месторождениях нефти. 1912 год
Пожар на бакинских месторождениях нефти. 1912 год

Точно неизвестно, сколько рабочих погибло на нефтяных промыслах Баку в первые годы. В 1905 году, к примеру, писали, что шесть рабочих погибли в результате столкновений из-за условий труда. В новостях отмечалось, что после бунта на нефтяных месторождениях рабочим было предоставлено «девять с половиной часов рабочего дня с восьмичасовым днем перед выходными».

Баку в 1912 году
Баку в 1912 году

Баку того времени был известен как жестокий уголок Российской империи. Людвиг Нобель охарактеризовал город как «довольно неприятную дыру».

Цистерны с нафталановой нефтью – уникальным сортом нефти, обнаруженной на Кавказе. Сегодня она используется в альтернативных методах лечения
Цистерны с нафталановой нефтью – уникальным сортом нефти, обнаруженной на Кавказе. Сегодня она используется в альтернативных методах лечения

После Октябрьской революции в 1917 году владельцы нефтяных компаний были вынуждены покинуть бакинские нефтяные месторождения и добыча черного золота упала до минимума.

Неизменным наследием нефтяной лихорадки в Баку остаются ежегодные Нобелевские премии, которые были учреждены Альфредом Нобелем в 1895 году. Они и сегодня сопровождаются денежной премией в размере более миллиона долларов. Альфред Нобель не только нажил состояние на изобретении динамита, но и был одним из первых инвесторов в нефтяную компанию своих братьев Роберта и Людвига – «БраНобель».

Оригинал публикации

Статья на сайте Радио Азаттык

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