Бум! Великая бакинская нефтяная лихорадка

Захватывающие фотографии добычи нефти на месторождениях Кавказа, которые когда-то давали половину мирового черного золота.

Эта фотография выброса нефти недалеко от Баку – один из нескольких снимков, хранящихся в библиотеке ETH в Цюрихе, на которых запечатлен нефтяной бум на Кавказе в начале 1900-х годов.

Эти фотографии были сделаны в 1912 году на территории нынешнего Азербайджана – тогда регион входил в состав Российской империи.

Регион издавна был известен богатыми нефтяными запасами. Еще в 1264 году путешественник и исследователь Марко Поло, как полагают, имел в виду Баку, когда написал: «Рядом с грузинской границей есть крупные пруды, из которых бьет поток нефти в таком изобилии, что можно было бы заполнить сотни судов». Он также отмечал, что нефть применяли для освещения домов и лечения кожных заболеваний у людей и верблюдов. В начале 20 века бакинские нефтяные месторождения поставляли примерно половину всей нефти в мире.

Буровые вышки покрывали деревянными панелями, чтобы защитить рабочих от дождя и снега. Их строили достаточно высокими, чтобы можно было поднимать из скважины и опускать в нее длинные буровые инструменты и обсадные трубы.

Нефтяная лихорадка началась в основном с российских и иностранных предпринимателей. Среди них – братья Нобель из Швеции Роберт и Людвиг, которые в 1878 году в Баку основали нефтяную компанию «БраНобель».

Название компании Branobel – это сочетание слов «Братья Нобель».

Братья Нобель невероятно разбогатели благодаря бакинским нефтяным месторождениям. Случилось это после того, как они решили вопрос доставки нефти путем прокладки нефтепроводов и строительства первого в мире нефтяного танкера (вверху) в 1878 году.

В 1906 году был построен на тот момент самый длинный в мире трубопровод, по которому нефть гнали на 885 километров к западу от Баку на Каспийском море до Батуми в Грузии.

Основным методом добычи нефти в то время было бурение с использованием тросового инструмента, при котором долотообразная ударная техника опускалась в скважину, а затем неоднократно врезалась в породу внизу.

Когда камнерезные инструменты поднимали наверх для заточки, стальные корзины поднимали на поверхность обломки камня.

Подъем и спуск ударных инструментов происходили за счет паровых двигателей (на снимке выше), что делало обширный «лес» нефтяных вышек Баку шумным и чрезвычайно опасным местом.

Бурение «кабельным» инструментом часто приводило к внезапным выбросам или «фонтанирующим потокам», когда в резервуаре с нефтью образовывались трещины.

Взрывы на вышках были обычным делом. Трагичность процесса хорошо показана в американском фильме 2007 года «И будет кровь» (в прокат на русском языке фильм вышел с названием «Нефть»).

Точно неизвестно, сколько рабочих погибло на нефтяных промыслах Баку в первые годы. В 1905 году, к примеру, писали, что шесть рабочих погибли в результате столкновений из-за условий труда. В новостях отмечалось, что после бунта на нефтяных месторождениях рабочим было предоставлено «девять с половиной часов рабочего дня с восьмичасовым днем перед выходными».

Баку того времени был известен как жестокий уголок Российской империи. Людвиг Нобель охарактеризовал город как «довольно неприятную дыру».