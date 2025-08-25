Банки Армении начали собирать данные россиян для обмена с ФНС

В Армении банки и брокеры начали запрашивать у российских клиентов, открывших банковские счета в стране, документы о налоговом резидентстве. Об этом сообщает РБК, отмечая, что цель сбора данных – подготовка к началу автообмена банковской информации с Россией. При непредоставлении информации обслуживание счетов прекращается.

От налогового резидентства зависит режим налогообложения. Российские власти как правило считают налоговыми резидентами России лиц, которые находятся на территории страны более 183 дней в году. В Армению после российского вторжения в Украину уехали, по оценкам, десятки тысяч россиян, многие из них открыли счета в стране. Счета в армянских банках, однако, открывают и те, кто продолжает жить в России и следовательно остаётся налоговым резидентом.

Управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин называет Армению «самой популярной среди россиян юрисдикцией на постсоветском пространстве для открытия зарубежных счетов».

Обмен финансовой информацией между Арменией и Россией, как ожидается, начнётся уже в сентябре 2025 года. Это означает, что информация об активах россиян в Армении станет видна российской Федеральной налоговой службе (ФНС).

Начиная обмен, Армения выполняет требования международной Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям. Обмениваться финансовыми счетами банковских клиентов Армения будет примерно со 120 странами один раз в год, пишет РБК. Россия участвует в обмене финансовой информацией с 2018 года, однако после начала войны в 2022 году многие страны Запада отказались продолжать обмен финансовой информацией с Россией.