«Ъ»: банки Армении и Казахстана блокируют оплату за поставки электроники в РФ

Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту, пишет «Коммерсант».

С блокировками оплаты по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности российские компании, как сообщил изданию источник в отрасли, стали сталкиваться в последние две недели.

Другой источник «Коммерсанта», близкий к правительству РФ, отметил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также систем хранения данных и серверов.

По мнению источника издания, блокировки оплаты могут быть связаны с опасением банков Армении, Казахстана и Гонконга подпасть под вторичные санкции США за сотрудничество с российскими гражданами и компаниями, подпавшими под западные санкции.

Собеседники «Коммерсанта» допустили, что российские компании могут обойти проверки банков, используя для закупки электронных компонентов «альтернативные» коды товарной номенклатуры, а также «иные способы оплаты», или приобретая технику целиком. В то же время источник издания в банковской сфере указал, что иностранные банки проверяют платежи из РФ «вручную»

В комментарии изданию гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что ужесточение контроля со стороны банков может привести к нехватке такой продукции на российском рынке.

«Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и так далее невозможно, а через третьи страны – все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», – отметил он.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции против оборонных предприятий РФ, запретив поставки иностранных комплектующих для российской военной техники. Однако российские производители вооружения находят способы обходить санкции, налаживая поставки необходимых компонентов через третьи страны, в основном государства Центральной Азии.

К примеру, в мае 2023 года журналисты «Важных историй», OCCRP и Der Spiegel выяснили, что российская оборонная промышленность и Минобороны РФ продолжают, несмотря на санкции, получать микроэлектронику и китайские беспилотники через казахстанские компании.