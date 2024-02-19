Банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчёты с Россией

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчёты с Россией и стали закрывать счета компаниям и физлицам. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на бизнесменов.

По словам одного из собеседников издания, банки закрывают счета российским гражданам в том числе и «по непрозрачным причинам».

Источники «Ведомостей» отмечают, что сложности у россиян в ОАЭ начались задолго до выхода в декабре прошлого года указа президента США о вторичных санкциях. Кредитные организации перестали принимать платежи из России. В цепочку оплаты был добавлен банк из Гонконга, но в феврале он отказался от сотрудничества. Бизнесмены стали вести расчёты в криптовалюте.

Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят в Россию, усложняется ситуация с банковским обслуживанием. Некоторые банки почти по каждой транзакции запрашивают поясняющие документы и могут достаточно долго не проводить платёж, отмечают собеседники газеты.

Вместе с тем «Ведомости» отмечают, что российские физические и юридические лица всё ещё могут открыть счёт в банках ОАЭ, но процедура занимает больше времени. Ускорить её могут связи с представителями местной элиты.

В феврале сообщалось о сложностях с российскими платежами из-за угроз вторичных санкций в банках Турции и Китая – странах, которые не вводили ограничений в отношении России и которые Москва считает дружественными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил наличие проблем с платежами, объяснив это агрессивным давлением на другие страны со стороны США.

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