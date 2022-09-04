Барак Обама получил телевизионную премию Emmy

Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии Emmy в номинации «Лучший рассказчик». Он озвучил документальный сериал «Наши великие национальные парки» компании Netflix. После ухода с поста президента он вместе с семьей основал продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая занималась созданием этого сериала.

Сериал насчитывает пять серий и рассказывает о природных национальных парках всего мира, от американской Калифорнии до Кении и Индонезии.

Это не первая медийная награда Обамы. Закончив политическую карьеру, он увлекся продюсированием. Обама - обладатель двух премий Grammy за озвучку аудиокниг - собственных мемуаров. Его супруга Мишель Обама также стала обладательницей Grammy в 2020 году, озвучив свою собственную аудиокнигу.

Обама - второй американский лидер, получивший Emmy. Первым стал в 1956 году Дуайт Эйзенхауэр, причем тогда он еще занимал должность президента США. Он получил специальную награду совета управляющих Emmy за свою знаковую телевизионную пресс-конференцию 1955 года.

В отличие от Эйзенхауэра, Обама выступал в номинации не как государственный деятель, а как частное лицо, и выиграл свою Emmy в соревновании с еще четырьмя конкурентами.

Ранее Обаму уже выдвигали на премию Emmy в 2016 году в номинации «Лучший новостной и документальный фильм» за участие в ленте «Дэвид Эттенборо встречается с Бараком Обамой» (Дэвид Эттенборо - известный тележурналист и продюсер фильмов о природе).