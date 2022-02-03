Байден и Макрон обсудили ответ России из-за ситуации вокруг Украины

Президент Франции не исключил, что в ближайшее время посетит Москву

Президенты США и Франции - Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в среду договорились согласовывать свои действия в ответ на действия России, которая продолжает наращивать военную мощь у границ с Украиной.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили координацию как в области дипломатии, так и по введению быстрых и серьёзных экономических санкций в случае вторжения России на территорию Украины.

Байден и Макрон также договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС при решении этих вопросов.

Вчера же перед разговором с Байденом Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. После беседы французский президент заявил, что в ходе разговора обсуждался прогресс, достигнутый на переговорах о ситуации в Украине в рамках "нормандского формата". Макрон добавил, что и он и Владимир Путин хотят продолжить диалог с целью выполнения Минских соглашений.

Французский президент также заявил, что он вновь созвонится с Путиным в четверг. В зависимости от "прогресса в переговорах" Макрон не исключил, что в ближайшее время он посетит Москву.