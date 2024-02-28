Байден и Трамп победили на праймериз своих партий в Мичигане

Во вторник, 27 февраля, Джо Байден и Дональд Трамп уверенно победили на первичных президентских выборах в Мичигане.

Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии на второй президентский срок, получил, по предварительным данным, около 80 процентов голосов. Дональд Трамп, добивающийся номинации от Республиканской партии, – 67 процентов. В то время как у Джо Байдена фактически нет конкурентов, соперница Трампа Никки Хейли, получившая около 28 процентов голосов, сообщила о намерении продолжать борьбу за номинацию.

По словам наблюдателей, победа Трампа в Мичигане – пятая подряд победа на первичных голосованиях – подтверждение его статуса неоспоримого лидера в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Наблюдатели не исключают, что Хейли может отказаться от продолжения борьбы за выдвижение в случае неудачного для неё "супервторника" – праймериз сразу в 15 штатах, которые пройдут 5 марта. Как заявила Хейли, "вполне возможно", её взгляды разошлись со взглядами республиканского электората.

Праймериз в Мичигане стали необычным испытанием для Джо Байдена. Несмотря на его убедительную победу, около 15 процентов избирателей-демократов не отдали свои голоса ни за одного из кандидатов. Наблюдатели трактуют это как знак Байдену, что заметная часть демократического электората выступает против его политики по поддержке Израиля в противостоянии с группировкой ХАМАС, признанной в США террористической. Подобные настроения особенно заметны в Мичигане, поскольку значительный процент населения штата составляют выходцы из арабских стран.

Многомесячный процесс праймериз завершится в июне. Кандидаты в президенты от двух партий будут официально утверждены на партийных конференциях Республиканской и Демократический партий, в июле и в августе.