Байден назвал диверсией повреждения «Северных потоков»

Президент США Джо Байден в пятницу назвал повреждение газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море сознательным актом диверсии.

Он подчеркнул, что пока не известно, что конкретно привело к повреждению газопроводов, и при этом обвинил президента России Владимира Путина в распространении «дезинформации и лжи» о случившемся. По словам Байдена, США вместе с союзниками пытаются установить, что именно произошло с трубопроводом, а также начали помогать союзникам защищать критически важную инфраструктуру. Подробностей он не привел.

Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил «англосаксов» в том, что они совершили диверсию на газопроводах. Никаких доказательств он не привел. «Англосаксами» представители российских властей называют Великобританию и США.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу признал, что у Москвы «нет данных» о возможной причастности спецслужб стран Запада к диверсиям на газопроводе. «Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали», – сказал Патрушев, не уточнив, о чем именно идет речь.

Крупные утечки из обоих газопроводов «Северный поток» произошли 26 сентября. Как Россия, так и страны Евросоюза называют случившееся диверсией. Предполагается, что трубопроводы могли быть подорваны: сейсмологи зафиксировали несколько взрывов на дне Балтийского моря приблизительно в тех местах, где произошли утечки. Повреждены были обе трубы газопровода «Северный поток» и одна – «Северного потока – 2».

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что в трубопроводах находились около 800 млн кубометров газа. По его словам, возобновление работоспособности «Северных потоков» – «сложная техническая задача». Ранее германская газета Tagesspiegel писала со ссылкой на источники, что ремонт газопроводов может оказаться невозможным.

Прокачка газа по «Северному потоку – 1» была остановлена в конце августа, как утверждает российская сторона, по техническим причинам, а «Северный поток – 2» не был запущен в эксплуатацию, после российского вторжения в Украину против него были введены санкции. Предполагаемая диверсия произошла на фоне войны в Украине и резкого обострения отношений между Москвой и странами Запада. «Газпром» продолжает в ограниченном объеме поставлять газ в страны ЕС через Украину, а также по трубопроводу по дну Черного моря. Эти объемы существенно ниже довоенных.