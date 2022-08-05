Байден назвал "неприемлемым" приговор баскетболистке Грайнер

Президент США Джо Байден назвал "неприемлемым" обвинительный приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер и призвал Россию немедленно освободить американку.

Байден добавил, что его администрация "будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы как можно скорее вернуть Грайнер домой.

Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что госсекретарь США Энтони Блинкен может уже сегодня лично обсудить ситуацию вокруг Грайнер с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Вчера суд в подмосковных Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.

Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.

Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута.

Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.