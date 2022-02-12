Байден обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден начал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждается ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на коммьюнике Белого дома.

Разговор президентов начался в 19 часов 4 минуты по московскому времени. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.

Переговоры проходят на фоне беспрецедентного обострения ситуации вокруг Украины. Накануне советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что Россия готова начать вторжение на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза. Великобритания эвакуирует с Украины военных инструкторов, передает газета The Guardian. Госдепартамент США и российский МИД поручили покинуть страну части сотрудников дипломатических миссий.

В субботу состоялся разговор Путина еще с одним президентом - лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор продолжался более полутора часов. Канцелярия Макрона сообщила, что президент указал Путину на недопустимость эскалации ситуации, передает Agence France-Presse.

В сообщении Кремля говорится, что российский президент обсудил «провокационные спекуляции о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину».