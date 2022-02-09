Французская дипломатия с грузинским бэк-вокалом

Грузия остается в повестке противостояния России и Запада даже вопреки желанию официального Тбилиси. Пока грузинские власти максимально дистанцируются от конфликта, западные партнеры страны отстаивают право страны на собственное видение безопасности и внешнеполитического вектора.

«Слава Украине!», а где «Героям слава?!» – третий президент Грузии Михаил Саакашвили на проходившем сегодня над ним судебном процессе исполнил украинский гимн. Вокальные способности бывшего главы государства оставим за скобками, интересен сам факт – открытая поддержка Киева в Грузии демонстрируется представителями общественности, оппозиции, даже заключенными, но никак не высшим руководством страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили так и не решился на открытое заявление с обозначением позиции страны в вопросе эскалации вокруг Украины.

В «Грузинской мечте» осторожное отношение к этому вопросу объясняют интересами безопасности страны. Даже скандальная парламентская резолюция не содержит ни единого упоминания роли России в сегодняшней ситуации, когда Москва и Запад обмениваются угрозами, а российский президент открыто дает понять: если НАТО примет в свои ряды Украину, то это приведет к полномасштабному конфликту с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств.

Долгие переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным за неимоверно длинным столом, по поводу которого сеть уже полнится мемами, показали, насколько далеки сегодня не только сидевшие за ним представители условных полюсов силы, но и их взгляды на миропорядок. А итоговая пресс-конференция президентов стала наглядным подтверждением ранних заявлений самого Путина – ему отступать некуда, и он готов к крайним мерам, отсылающим к известной цитате одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева про «радиоактивный пепел»:

«Вы понимаете или нет, что, если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России не сопоставим. Мы понимаем, но мы также понимаем и то, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет».

Тем не менее крайних мер, по мнению российского лидера, можно избежать, если НАТО все же решит прекратить расширяться за счет территорий, которые Москва считает своей сферой влияния, а Киев вернется к выполнению Минских соглашений.

«Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится».

В Киеве слова российского президента «оценили». Президент Зеленский согласился с главой Кремля по поводу его восприятия Украины, но также указал своему коллеге на неуместность использования в этом контексте местоимений.

«Нравится, не нравится – терпи, моя красавица… Тут, конечно… Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу «моя», мне кажется, что это уже перебор. Небольшой».

Посредничество Эммануэля Макрона Зеленский тоже оценил. Но при этом отметил, что Украина ради умиротворения России не собирается отступаться от своих «красных линий». Тем не менее западные СМИ распространяют информацию, что западные партнеры Украины настаивают на том, чтобы Киев начал выполнять свою часть Минских соглашений. Это – одна из договоренностей, к которой пришли Путин и Макрон на встрече в Москве. И именно эта тема, по данным прессы, была предметом заочного обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы 8-9 февраля и будет на встрече политических советников Нормандской группы в Берлине 10 февраля.

Но, тем не менее, в целом на Западе многим не понравилось заигрывание французского лидера с Кремлем. Оброненная фраза о том, что «нет безопасности для европейцев, если нет безопасности для России», хоть и может быть трактована как часть дипломатического этикета, но, тем не менее, этим заявлением Макрон придал некую легитимность требованиям Москвы сформировать новую архитектуру безопасности, основанную на российской концепции ее неделимости. Но французский лидер после встреч в Киеве и Москве, на переговорах в Берлине с польским президентом Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцом дал понять: он будет настаивать на продолжении диалога с Москвой:

«Мы продолжим действовать в ближайшие недели для того, чтобы достичь простых целей. Первая, как было сказано, – это предотвращение войны. Мы дорожим миром и стабильностью на европейском континенте, и мы считаем своим долгом делать все, что в наших силах, чтобы сохранить его. Второе – консолидация и защита единства европейцев и союзников на все времена».

Несмотря на то, что сам Макрон по итогам своих визитов видит окно для дипломатического урегулирования, далеко не все разделяют его оптимизм. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину, наоборот, повышается:

«Нет определенности, но что мы видим, так это продолжающееся военное наращивание, все больше и больше сил, военные госпитали, логистика. Поэтому время на предупреждение нападения уменьшается, а риск атаки растет. И мы также видим угрожающую риторику со стороны России, говорящей, что, если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют военно-техническими последствиями. И у нас есть история использования Россией силы против Украины».

Похоже, опасения генсека НАТО разделяют и в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах с Москвой, выступая на заседании ОБСЕ, заявила, что требования России о гарантиях безопасности и незыблемости своего суверенитета должны быть релевантны и по отношению к тем странам, на чьи территории она уже покусилась. К слову, в этом контексте США не забыли и про Грузию:

«Если Российская Федерация, как и мы, считает, что обладает неотъемлемым правом на суверенитет и безопасность, эти же права должны существовать в равной степени для Молдовы, Грузии и Украины. Россия не в первый раз нарушает свои обязательства в рамках ОБСЕ. В 2014 г. Россия вторглась в Украину и до сих пор оккупирует территорию Крыма. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Россия оставляет войска в Молдове вопреки желанию правительства и в нарушение обязательств перед ОБСЕ. Действия России наносят ущерб безопасности Украины, Грузии и Молдовы. Нарушают международное право, угрожают идее свободной, единой и мирной Европы. Безнаказанность России за вторжение в другие страны подрывает концепцию неразделимости безопасности, используемую сейчас самой Россией. Простой факт заключается в том, что единственный долгосрочный способ обеспечить общую безопасность – это дипломатия и диалог, а не конфронтация и конфликт», – заявила Шерман.

Правда, глава Белого дома, со своей стороны, не исключает и то, что события будут развиваться по наихудшему сценарию. Президент США Джо Байден рекомендовал американцам покинуть Украину. На всякий случай:

«Я думаю, что было бы разумно для граждан США в Украине покинуть страну. Я не говорю о нашем дипломатическом корпусе. Я говорю об американцах, которые там находятся. Не хочу, чтобы они попали под перекрестный огонь, если Россия на самом деле вторгнется».

Продолжающаяся переброска военных и техники к украинским границам лишь усиливает опасения, что военные учения, которые Москва затеяла на своих западных рубежах и в соседней Беларуси, по мнению многих наблюдателей, действительно, могут закончиться вторжением. Так что «окно возможностей», о котором говорит президент Франции, не так уж широко открыто и в любой момент может захлопнуться.