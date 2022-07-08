Байден после оставки Джонсона заявил о сохранении особых связей с Лондоном

Соединённые Штаты продолжат своё "тесное сотрудничество" с Великобританией, включая совместную поддержку Украины в условиях российской агрессии. Об этом в четверг заявил американский президент Джо Байден спустя несколько часов после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста главы британского правительства.

"Соединённое королевство и США ближайшие друзья и союзники, и особые отношения между нашими народами остаются прочными и долговечными", - подчёркивается в заявлении главы Белого дома.

Джо Байден добавил, что расситывает на продолжение тесного сотрудничества с Лондоном, в том числе, в том, что касается помощи украинцам, защищающих свою страну от "жестокой войны Путина" и свою демократию. Также Байден отметил общее стремление заставить Россию ответить за свои действия.

7-го июля, в середине дня, Борис Джонсон объявил, что уходит с должности главы правительства и с поста лидера правящей Консервативной партии после десятка анонсированных за последние два дня отставок в британском кабинете, включая ключевых министров. Это произошло после ряда громких разбирательств. Одно из них связано с именем Криса Пинчера - бывшего высокопоставленного фукционера Консервативной партии, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение Джонсона, заявил, что украинцев эта новость опечалила. Зеленский назвал Джонсона своим другом и отметил, что Украина благодарна ему за неизменную поддержку – с первых дней российского вторжения. "У нас нет сомнений, что поддержка со стороны Великобритании сохранится [и после отставки Джонсона]. Мы навсегда останемся настоящими друзьями и сильными союзниками", – подчеркнул украинский президент.

Борис Джонсон взял на себя одну из лидирующих ролей в усилиях Запада по оказанию поддержки Украине в связи с российской агрессией. С начала войны в конце февраля Лондон подверг санкциям свыше тысячи физических лиц и более 120 компаний в России, а также в союзной Москве Беларуси. Джонсон дважды лично приезжал в Киев уже после вторжения.

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