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Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях материальной поддержки России
Президент США Джо Байден провел почти двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого в том числе обсуждалась ситуация в Украине.
«Президент подробно рассказал о том, каковы будут последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и весь мир будет наблюдать», - передает слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки CNN.
Как сообщало ранее агентство Reuters, председатель КНР в ходе разговора заявил, что конфликты и конфронтация не входят в чьи-либо интересы. «Украинский кризис - это то, чего мы не хотим видеть», - сказал Си.
Другие новости дня
В школы Грузии зачислены до 40 детей, покинувших Украину
В школы Грузии зачислены до 40 детей, покинувших Украину после начала войны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
«Согласно последним данным, желание поступить в школы в Тбилиси и регионах изъявили родители 72 школьников разного возраста, 38 из них уже зачислены», - информируют в ведомстве.
Граждане, покинувшие Украину из-за боевых действий, могут зачислить своих детей в школы Грузии по ускоренным процедурам. При желании ученик поступит в тот же номер класса, что и в Украине.
«Дети имеют возможность получать образование на выбранном ими языке в любой школе по всей Грузии», - подчеркнули в Минобразования.
Ученики из Украины также могут рассчитывать на помощь психологов Службы школьных приставов.
LG Electronics приостанавливает поставки в Россию
Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG сохраняет приверженность поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», – говорится в заявлении.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 400 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
Минэкономики: воздушное пространство Грузии закрыто для военных самолетов РФ
В Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии опровергли сообщение о том, что самолет ВВС РФ якобы пересек воздушное пространство Грузии. В ведомстве заявили, что воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов с 2008 года, а через Грузию пролетал самолет МЧС РФ, который не имеет военного статуса, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поясняем: самолеты воздушных сил России не пересекали воздушное пространство Грузии - небо Грузии использовал самолет МЧС России Ил-76 с регистрационным номером RA76429. Этот рейс был обычным гражданским рейсом, который не требует каких-либо дополнительных разрешений от Грузии - для выполнения рейса авиакомпания заполняет только электронный план полета и отправляется в город Брюссель, в центр управления воздушными потоками штаб-квартиры EUROCONTROL, где план полета регистрируется в общей электронной базе. Воздушное пространство Грузии могут пересекать самолеты МЧС, которые не имеют военного статуса», - сказано в заявлении Минэкономики.
Оппозиционная телекомпания «Мтавари» накануне показала сюжет, согласно которому, российский военный самолет вылетел из Москвы в Ереван, используя воздушное пространство Грузии. В сюжете отмечалось, что «неизвестно, почему военный самолет пролетел над Грузией» и «было ли это с разрешения «Грузинской мечты». Авторы сюжета предположили, что «это может стать очередным международным скандалом».
В Минэкономики телекомпанию обвинили в распространении «дезинформации» и ведении кампании против правительства Грузии, которая направлена в том числе и «против политики безопасности нашей страны».
Опубликована карта разрушенных гражданских объектов в Украине
Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала интерактивную карту разрушенных гражданских объектов на территории Украины.
В Bellingcat отметили, что в массив данных включены только те «инциденты, которые были сняты на фото и видео». Среди них - «попадания ракет в жилые кварталы, разрушение гражданской инфраструктуры, очевидное присутствие пострадавших гражданских лиц или неподвижных тел мирных жителей». На карте несколько сотен таких «инцидентов». На ней также указаны типы боеприпасов, которые нанесли ущерб гражданскому населению.
Расследовательская группа подчеркивает, что «документировать разрушения очень важно в свете заявлений российских властей, что они не стремятся атаковать мирных жителей и избегают ударов по гражданской инфраструктуре».
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но, с высокой долей вероятности, речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Литва запретила вывозить в Россию и Беларусь больше 60 евро наличными
Таможня Литвы ввела ограничения на вывоз евро наличными в Россию и Беларусь – разрешено иметь при себе не более 60 евро на человека. Об этом сообщается на сайте таможни.
Отмечается, что физическим и юридическим лицам «запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию и Беларусь даже после подачи декларации». В случае необходимости исключения возможны для дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, работающих в России и Беларуси. За нарушение этих правил возможна административная ответственность.
- 2 марта Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.
- 9 марта Центробанк России ввел новые правила обращения с наличной валютой – в условиях беспрецедентных санкций, введенных странами Запада против России в связи с ее вторжением в Украину. Банкам запретили продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.
В России в ближайшее время может быть заблокирован Youtube
В России в ближайшее время - до конца следующей недели - могут заблокировать видеохостинг Youtube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, по словам которого, решение о блокировке может быть принято "уже сегодня".
Youtube - популярная платформа, принадлежащая корпорации Google. После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от сервиса цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими. В пятницу Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе. При этом было сказано, что действия администрации хостинга "носят террористический характер".
По мнению ведомства, компания Google и Meta (материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, уже заблокированных в России) заняли в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию". Генпрокуратура ранее потребовала признать Meta экстремистской организацией, а фейсбук и инстаграм были заблокированы. На Youtube ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию, например команда Навального.
Трансляция выступления Путина в Лужниках на ТВ прервалась
На московском стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя - ведущие говорили об этом событии как о "возвращении в родную гавань". На митинге выступил президент России Владимир Путин, по неизвестным причинам телетрансляция прервалась в середине его речи.
Ведущие концерта постоянно вспоминали войну, которую ведёт Россия в Украине, не называя, однако, её войной. Они утверждали, что российские военные борются в Украине "с нацизмом". Выступил, в частности, отец полевого командира "ДНР" Владимира Жоги, он же "Воха", который погиб под Волновахой и получил звание Героя России.
Актёр Дмитрий Певцов заявил, что верит в то, что украинцы, белорусы и русские скоро будут составлять единый многонациональный народ. Актёр Владимир Машков прочитал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада. Олег Газманов спел песню "Офицеры" и песню со словами: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна". Выступила также группа "Любэ" с военными песнями "Давай за" и "Комбат".
Выступили также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян (она попросила "Россию-матушку" наказать тех, кто "бомбит Мариуполь" - при этом Мариуполь штурмуют российские войска и отряды сепаратистов "ДНР"), представитель МИД России Мария Захарова.
Затем началось выступление президента России Владимира Путина. В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид", якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат. Трансляция выступления Путина в эфире "России-24" по неизвестным причинам прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов и выступления тех, кто выступал какое-то время назад.
Корреспондент "Коммерсанта" сообщил, что Путин завершил своё выступление на стадионе - уже не в эфире.
Примерно спустя 20 минут "Россия-24" начала показывать выступление Путина заново. На этот раз оно не прервалось - выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил лишь около 20 секунд. После речи Путина концерт завершился.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления Путина в "Лужниках" неожиданно оборвалась. По его словам, был технический сбой на сервере, передает РИА Новости.
На трибунах десятки тысяч людей с флагами РФ и символикой так называемой специальной военной операции - буквой Z, георгиевскими лентами. Ещё несколько десятков тысяч, не попавших на трибуны, стоят у стадиона. По данным МВД, собрались более 200 тысяч человек.
Сообщалось о том, что на концерт свозили сотрудников бюджетных предприятий. Некоторые из них начали покидать акцию до её окончания.
Болгария, Эстония, Латвия и Литва объявили о высылке дипломатов РФ
Болгария объявила персона нон грата 10 сотрудников российского диппредставительства в стране. Об этом сообщил МИД Болгарии ипосольство России в Софии.
ТАСС приводит слова российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая назвала действия болгарских властей "крайне недружественным актом".
Сотрудникам российского посольства дано 72 часа на сборы. Пока не известно, какого именно ранга дипломаты объявлены персона нон грата.
В сообщении МИД Болгарии содержится стандартная формулировка высылки - "за действия, несовместимые с дипломатическим статусом". Как правило, она употребляется в отношении заподозренных в разведывательной деятельности.
Болгария в последние годы несколько раз высылала российских дипломатов, однако 10 сотрудников посольства за один раз - это рекордное число.
Накануне в Болгарии задержан бывший премьер-министр страны и лидер оппозиционной правоцентристской партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов в рамках полицейской операции, связанной с расследованиями прокуратуры Евросоюза о злоупотреблениях при расходовании средств. Кроме Борисова задержаны бывший министр финансов страны и другие чиновники. О том, что эти задержания могли бы быть как-то связаны с решением выслать российских дипломатов, не сообщается.
Позднее в пятницу было объявлено о высылке российских дипломатов также из Латвии, Литвы и Эстонии. Рига и Таллин высылает по 3 сотрудника посольства России, Вильнюс - 4. Это происходит на фоне российского вторжения в Украину.
РФ в военных целях не использовала воздушное пространство Грузии – посольство Украины
С начала вторжения в Украину Россия в военных целях не использовала грузинское воздушное пространство. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Дипломат при этом рассказал о переброске дополнительных военных сил в Украину.
«Это – Армения, оккупированные территории Грузии – Абхазия и Цхинвали. По информации Минобороны Украины, военных перевозят сухопутным, комбинированным путем. Использования воздушного пространства Грузии в интересах страны-агрессора не зафиксировано», – сказал Касьянов.
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
В Грузии назвали «неприятным фактом» назначение Георгия Лорткипанидзе на должность в Украине
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неприятным фактом» назначение чиновника правительства времен Михаила Саакашвили на высокую должность в Украине.
Накануне одна из лидеров главной оппозиционной партии «Единое национальное движение», бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила в соцсети, что генерал Георгий Лорткипанидзе назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в Тбилиси Георгия Лорткипанидзе недавно обвинили в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
«Откуда «Национальное движение» знает, кто и где был назначен в Украине и тем более, кого назначают заместителем в контрразведке?! Вообще удивительно, почему у них есть эта информация. Однако, если это правда, то это вызывает сожаление, так как мы знаем, что Гия Лорткипанидзе является обвиняемым», — заявил Папуашвили.
По его словам, о причастности Лорткипанидзе к переправке Саакашвили через границу говорят свидетельские показания.
«Лорткипанидзе является организатором… Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал Папуашвили.
Вместе с тем спикер парламента подчеркнул, что какой-либо критики этого шага со стороны Тбилиси не будет.
«Сейчас не время говорить и рассматривать подобные вопросы», — подчеркнул Папуашвили.
В декабре 2021 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование Лорткипанидзе за оказание помощи экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Число беженцев из Украины в Польшу превысило 2 миллиона
Число украинских беженцев, которых въехали на территорию Польши с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля, превысило отметку в два миллиона, что уже больше населения столицы Варшавы.
Такие данные привела в пятницу государственная погранслужба Польши.
"Речь идёт в основном о женщинах и детях. Первые поляки, которые оказывают им помощь при пересечении границы, – это сотрудники охраны. Часто большое значение для людей имеют первые слова поддержки", – отмечают в погранслужбе.
По данным ООН, общее число беженцев из Украины с начала войны составляет примерно 3 миллиона 200 тысяч. Сколько из них, добравшись до соседней Польши, остались в этой стране, точно не ясно. Предположительно, многие в дальнейшем уезжают в третьи страны. К примеру, Чехия за три недели боевых действий в Украине приняла примерно 270 тысяч беженцев.
Украинцы прибывают также в Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию. Reuters называют ситуацию самым быстро разворачивающимся на европейском континенте кризисом с беженцами со времён Второй мировой войны.
Иркутск: мэр района признал, что армия РФ воюет в Украине с 2014 года
Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия в Донбассе с 2014 года. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутской деревни Худякова Валерии Березовском. Первым на публикацию обратил внимание телеграм-канал "Сарма". Позже Фролов свой пост отредактировал.
Изначально мэр Иркутского района, член партии "Единая Россия" написал: "Первая командировка Валерия была на Украину в 2014 году, где он принимал участие в боевых действиях по контракту. 21 февраля 2022 года он позвонил своим родным и друзьям и сообщил, что едет в командировку в Украину. В марте 2022 года Валерий погиб".
Тем самым мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии властей, российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.
Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти в это время отрицали планы военного вторжения в Украину.
Несколько часов спустя Фролов убрал из текста фразу про командировку контрактника Березовского в 2014 году в Украину.
Взять комментарий у Фролова редакции не удалось. Чиновник бросил трубку, когда услышал вопрос о своем некрологе о погибшем солдате.
Валерий Березовский - одиннадцатый военнослужащий из Иркутской области, официально признанный убитым.
17 марта власти нескольких регионов Сибири сообщили о гибели военнослужащих в ходе так называемой "специальной операции" на территории Украины. О гибели военных написали власти Омской области, Хакасии, Тувы и Бурятии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Точное количество жертв военных действий на данный момент установить невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах военных и мирных жителей.
В России сообщили о запуске мультимодального маршрута в Абхазию
Российские железные дороги (РЖД) с 30 апреля по 30 сентября 2022 года запустят мультимодальный маршрут по «единому» билету в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом говорится в сообщении российской компании.
«С 30 апреля по 30 сентября добраться до Абхазии будет значительно проще по системе единого билета», – говорится в сообщении.
По информации компании, доехав до Адлера на любом поезде дальнего следования, на вокзале можно пересесть на специальные автобусы, следующие до городов Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухуми.
«Грузинская мечта» отказалась от идеи заслушать Владимира Зеленского
Правящая партия «Грузинская мечта» отвергла инициативу оппозиции об организации видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Грузии. По словам спикера Шалвы Папуашвили, большинство не намерено рассматривать предложения парламентского меньшинства.
«Это абсурд, когда часть грузинской оппозиции выступает от имени украинской власти и говорит о том, кто чего хочет, кто хочет выступать с обращением, а кто нет. Они даже не спросили у властей Украины. Это ведь тоже показывает, в чем заключается их реальная цель – еще раз поднять истерию и т. д.», - сказал он.
По словам Папуашвили, никакой коммуникации между грузинскими и украинскими властями по вопросу выступления Владимира Зеленского не было. Член «Грузинской мечты» отметил, что к парламенту обратились оппозиционные партии «Лело» и «Единое национальное движение», а не президент Украины.
Он уверен, что в действительности оппозиция пытается лишь вызвать хаос и втянуть страну в войну: «Конечно, мы этого не допустим».
«Я подчеркиваю, что «Грузинская мечта» даже не будет рассматривать ни одну из инициатив «Национального движения» и «Лело», касающихся Украины», – сказал Шалва Папуашвили.
СОВА напоминает, что ранее Владимир Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании и Бундестагом Германии.
17 марта фракция «Лело для Грузии» выдвинула инициативу о том, чтобы парламент Грузии также заслушал украинского лидера. Позже депутат от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе сообщила, что администрация Зеленского готова обсудить этот вопрос.
В Украине погибли двое грузинских добровольцев
Двое грузинских добровольцев погибли на войне в Украине. Информацию распространил экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который также воюет в Украине и недавно стал рядовым украинской армии.
По информации канала «Мтавари», грузинские бойцы погибли в Киевской области, близ города Ирпень. Имена погибших не сообщаются.
В МИД Грузии пока не располагают информацией о смерти граждан Грузии, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Путин предложил Госдуме вновь назначить Набиуллину главой ЦБ
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Согласно федеральному закону "О Центральном банке", глава регулятора избирается на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Госдумы.
Эльвира Набиуллина возглавляет Центральный банк с июня 2013 года. В 2017 году её полномочия были продлены ещё на пять лет. До того как занять этот пост Набиуллина в течение года была помощником президента России, а ранее возглавляла министерство экономического развития.
- С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза в отношении Банка России, введенные из-за российской военного вторжения на территорию Украины. Позже к ним присоединились США, Великобритания и Канада. Любые операции с валютными резервами российского Центробанка запрещены. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
- Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей. В ответ российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса национальной валюты, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж. Банк России повысил ключевую ставку с девяти с половиной до двадцати процентов годовых.
- Сегодня, 18 марта, состоится плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки. Впервые за два года Эльвира Набиуллина не будет проводить после заседания пресс-конференцию, сообщает "Коммерсантъ".
Британский медиарегулятор отозвал лицензию у RT
В Великобритании у телеканала RT отозвали лицензию на вещание. Об этом сообщает британский медиарегулятор Ofcom.
По словам регулятора, они приняли во внимание то, что RT финансируется российским государством, которое начало вторжение в другую страну. Кроме того, поводом для отзыва лицензии стали новые российские законы, "по сути, объявляющие вне закона любую независимую журналистику с нарративом, отличным от государственного".
"Мы считаем, что с учетом этих ограничений для RT было бы невозможно придерживаться принципа беспристрастности, заложенного в Вещательном кодексе", – отмечается в сообщении Ofcom.
Решение проверить, может ли RT сохранить лицензию на вещание, было принято на фоне проведения 29 расследований по поводу соблюдения принципа беспристрастности при освещении телеканалом российского вторжения в Украину, добавили в Ofcom.
За два дня до российского вторжения в Украину премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к медиарегулятору Ofcom c просьбой присмотреться к RT на предмет нарушения правил вещания. На четвертый день войны страны Евросоюза пришли к согласию, что российские государственные СМИ RT и Sputnik следует изгнать из европейского медиапространства.
Германия запретила вещание российского государственного телеканала RT на немецком языке, сославшись на отсутствие у него лицензии, еще 2 февраля. В ответ Россия отозвала лицензию у Deutsche Welle и начала процедуру признания этого СМИ "иностранным агентом". Ранее YouTube заблокировал канал RT DE в связи с распространением дезинформации о пандемии.
Страны Балтии и Польша отозвали лицензию у RT по собственной инициативе незадолго до начала войны. Глава RT Маргарита Симоньян находится под санкциями ЕС.
Дворкович ушёл с поста главы фонда «Сколково» после критики войны
Председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост, который он занимает с 2018 года. Об этом РБК сообщил представитель Дворковича.
Как рассказали изданию два источника, близких к "Сколково", Дворкович объявил о своем уходе 18 марта на встрече с сотрудниками фонда.
Ранее в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович выступил против войны России с Украиной. "Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – приводит издание слова Дворковича.
После этого секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал Дворковича "национал-предателем". Он предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича в "Сколково" зависит от его личного решения.
Антивоенные высказывания Дворковича осудил и его бывший коллега в правительстве, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший топливно-энергетический комплекс Дворкович "подсадил" российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые из-за санкций приостановили работу в России. В результате, по мнению Рогозина, было "поставлено под сомнение" право на передвижение миллионов людей.
Дворкович занимал пост председателя фонда "Сколково" с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. Он также возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).
Главой фонда вместо Дворковича может стать Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления "Сколково".
В Грузии от коронавируса скончались еще 18 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 18 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 630.
За сутки в стране выявили 872 новых случая коронавируса. Накануне провели 18 331 тест: PCR-тестов – 12 013, экспресс–тестов на антиген – 25 213.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,76%, за последние 14 дней составляет 10,19%, за неделю – 6,61%.
Выздоровели еще 913 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 640 550, выздоровевших – 1 594 924.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1395 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 839 891.
Ранее заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что коронавирус, предположительно, переходит с пандемического распространения к эндемическому.
Анатолий Бибилов призвал подписать соглашение «За честные выборы»
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал всех участников выборного процесса к честной, открытой борьбе. Он заявил о недопустимости ставить легитимность выборов под угрозу.
Бибилов предложил всем кандидатам в президенты подписать на базе ЦИК соглашение «За честные выборы» и неукоснительно ему следовать.
Отметим, что обращение сделано на фоне снятия с предвыборной гонки 12 кандидатов и обысков в Центризбиркоме.
«Важно не давать повода нашим внешним врагам дискредитировать чистоту выборов. Только народ Южной Осетии является источником власти в нашей стране. Призываю всех работать по закону», – заявил Бибилов.
Он призвал ЦИК не затягивать с процедурными вопросами и проводить все необходимые мероприятия вовремя, «все запрошенные на организацию выборов финансовые средства имеются».
Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.
Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором»
Президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне на ежегодном мероприятии в честь дня святого Патрика, резко отозвался о президенте России Владимире Путине. Он назвал его "кровавым диктатором" и "отъявленным бандитом, ведущим безнравственную войну против народа Украины".
Байден отметил роль Ирландии (день св.Патрика - традиционный ирландский праздник) – нейтральной страны – в усилиях Запада по сдерживанию российской агрессии, подчеркнув, что "Путин платит за эту агрессию огромную цену".
Американский президент также упомянул в речи предстоящий ему завтра разговор по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, который "не верит, что демократия может быть устойчивой в 21-м веке".
- 16 марта 2022 года Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, в этот день Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
- 2 марта 2022 года действия России в Украине американский президент назвал "войной Путина", которая, по его словам, является преднамеренной и неспровоцированной.
Земфира выпустила клип «Не стреляйте» с кадрами войны в Украине
С её Youtube-канала удалены все клипы, кроме двух
Российская певица Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний антивоенных демонстрантов в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".
Сообщается, что певица после начала войны покинула Россию.
С официального Youtube-канала Земфиры удалены все клипы и другие видео, кроме двух - кроме "Не стреляйте", это записанная в 2008 году кавер-версия песни украинской рок-группы "Океан Эльзы" "Вiдпусти".
Живущих в Москве украинцев вызывают в полицию для проверок
Живущих в Москве граждан Украины вызывают в полицию на опросы и осматривают их мобильные телефоны.
О двух таких случаях стало известно правозащитному проекту "ОВД-Инфо". В первом случае речь идёт о студенте МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу. По его словам, у него и других граждан Украины полицейские проверили паспорта, после чего часть людей увезли в ОВД. Там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и проверили телефоны - в частности, на предмет посещения оппозиционных пабликов и присутствия в фотогалерее националистической символики. Самого студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.
Еще одна гражданка Украины, работающая в Москве в сфере обслуживания, рассказала, что её и её знакомую вызвали в полицию на опрос, во время которого также осмотрели их телефоны. Девушка рассказала, что в этот момент в ОВД были ещё несколько граждан Украины.
Радио Свобода также известно о трёх подобных случаях, произошедших с украинцами, живущими в Москве.
Взрывы во Львове: ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу
Украинские власти сообщают о взрывах во Львове, в городе объявляли воздушную тревогу.
"Во Львове около 6:30 прогремели взрывы, видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет", – сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", – уточнил мэр.
Позже он уточнил, что ракетные удары пришлись по авиаремонтному заводу. Его здания разрушены. Человеческих жертв, по предварительным данным, нет.
В 6:08 в городе была объявлена воздушная тревога, о ней сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОГА. Через 20 минут раздались первые взрывы, пишет "Щоденний Львiв".
Ранее украинские власти заявили, что в ночь на 13 марта российские войска выпустили восемь ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворовского района Львовской области, больше известному как Яворовский военный полигон. Он находится в 30 километрах от Львова.
Как позже сообщили местные власти, в результате обстрела Яворовского полигона не менее 35 человек погибли и еще 134 получили ранения.
По данным львовских властей, российские самолеты вылетели из Саратова в акваторию Черного моря, откуда и производились удары. "Самолетами из Саратова, из России, поднялись самолеты, совершили удар на своем боевом курсе, не залетая на территорию", – сказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, добавив, что всего по Яворову 13 марта были выпущены более 30 ракет. Часть из них удалось сбить, так как сработала система противовоздушной обороны.
С тех пор во Львове ежедневно объявляли воздушную тревогу, но ударов зафиксировано не было.
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