Байден заявил о важности Саудовской Аравии в противостоянии России

Президент США Джо Байден заявил, что поездка в Саудовскую Аравию важна в противостоянии с Россией и Китаем. Байден ответил критикам своего визита в публикации в The Washington Post. Президент также отметил, что энергоресурсы Саудовской Аравии жизненно важны в качестве альтернативы российскому сырью.

«Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, а также работать над укреплением стабильности в важном регионе мира. Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы. Саудовская Аравия - одна из этих стран», - пишет Байден.

Статья в The Washington Post опубликована в преддверии визита американского президента на Ближний Восток. 13 июля Байден приедет в Израиль, на следующий день побывает в Палестинской автономии, а затем отправится в Эр-Рияд.

Встреча будет проходить при участии наследного принца Мухаммеда бин Сальмана, которого США обвиняют в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашшоги. Из-за убийства журналиста против Саудовской Аравии США ввели санкции.

Эр-Рияд не присоединялся к санкциям в отношении России из-за Украины, но после начала войны США решили наладить отношения с саудовскими властями. В июне телеканал CNN сообщал, что Байден решил пойти на сближение с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть в результате введения Западом ограничений в отношении российских энергоресурсов. Высокие цены на нефть ведут к повышению стоимости бензина, а это ускоряет инфляцию в США на фоне предстоящих осенью выборов в Конгресс.