Байден: Зеленский, как и другие, не хотел слушать предупреждения

Президент Украины Владимир Зеленский не хотел слушать предупреждения Вашингтона о грозящем российском вторжении, как и многие другие люди, заявил президент США Джо Байден в Лос-Анджелесе на выступлении перед соратниками по Демократической партии.

Байден считает, что украинская администрация недостаточно серьезно отнеслась к предупреждениям со стороны партнеров. По словам президента США, у Америки «были точные данные о том, что он [президент России Владимир Путин] стягивает войска на границе и готовится к нападению. Сомнений не было. Но ни Зеленский, ни многие другие не хотели нас слышать». При этом Байден признал, что перспектива полномасштабной войны России с Украиной до последнего момента казалась невероятной даже многим американским экспертам. Он признал, что полномасштабное нападение казалось маловероятным, и добавил: «Я понимаю, почему они не хотели слушать», приводит слова Байдена Bloomberg.

Президент США также обвинил Россию в том, что она пытается стереть с лица земли «не только украинский народ, но и его культуру», и сделать из Киева «трон для матушки России».



Разведка США действительно предупреждала администрацию президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия планирует нападение на Украину. О концентрации войск у границы писали многочисленные СМИ, а Байден несколько раз говорил о подготовке нападения прямым текстом. Последнее предупреждение было сделано 23 февраля - разведка сообщила, что полномасштабное вторжение начнется в течение ближайших 48 часов. Нападение началось ранним утром 24 февраля.



Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что слова Байдена нуждаются в уточнении, напомнив, что незадолго до вторжения украинский президент неоднократно созванивался с президентом США, и они «подробно обменивались мнениями и оценками ситуации». Никифоров добавил, что Зеленский призывал ввести превентивные санкции против Москвы, чтобы принудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. «И здесь уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"», - сказал Никифоров. Не согласился со словами Байдена и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Представители украинских властей в январе и феврале неоднократно заявляли, что не видят непосредственной угрозы вторжения, но в то же время приняли ряд мер по подготовке к войне - в частности, создали отряды территориальной обороны, а также договорились со странами Запада о поставках вооружений.