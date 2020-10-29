В Беларуси новый глава МВД. Караев стал помощником Лукашенко

В Беларуси новый министр внутренних дел. Юрий Караев стал помощником Лукашенко по Гродненской области. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Новым министром Иван Кубраков. До этого он был главой ГУВД Мингорисполкома. В одном из своих недавних комментариев он обращал внимание на общественный порядок во дворах, "где по вечерам собираются шумные компании", и заявлял, что любой гражданин может вместе с милицией участвовать в охране общественного порядка.

Среди других кадровых перестановок – назначение бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова помощником Лукашенко по Минской области, а также бывшего председателя КГБ Валерия Вакульчика – помощником по Брестской области.

Юрий Караев занимал должность министра внутренних дел с июня 2019 года, внутренними войсками он командует с 2012 года. Во время протестов после президентских выборов в разговорной речи белорусов появилось слово "караевцы" – так стали называть силовиков, жестоко разгоняющих участников мирных акций.

Сам Караев еще в агусте заявлял, что за участие в протестах в Беларуси парням платят 30 белорусских рублей, девушкам – 60, рассказывал о "тяжелых увечьях" силовиков после протестных акций. Накануне экс-министр заявил, что в Беларуси идет война, и обратился к силовикам со словами: "До каждого районного милиционера доношу: твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твой жены зависит от того, насколько быстро ты выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты еще пытаешься их уговорить".