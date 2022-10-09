Новости
Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения
Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.
Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Ведомство утверждает, что информация не соответствует действительности и подчеркивает, что Украина никогда не посягала на чужие территории, придерживаясь норм и принципов международного права.
В МИД Украины также не исключают, что вручение ноты послу может быть частью плана Российской Федерации для дальнейшей дискредитации Украины.
Украинская сторона призвала белорусские власти «перестать выполнять прихоти Кремля», а белорусский народ - не поддаваться на провокации.
Нынешний авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не участвует и не будет участвовать в войне России в Украине, она лишь принимает беженцев и раненых. При этом Беларусь используется российскими войсками в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Как союзник Москвы, Минск после начала войны подверглся многочисленным санкциям США, Евросоюза и других стран мира.
- В начале октября Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой продолжили военные учения на границе с Беларусью.
Другие новости дня
Мэр муниципалитета Терджола погиб в ДТП на западе Грузии
Мэр муниципалитета Терджола на западе Грузии, 42-летний Лаша Гогиашвили погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
После столкновения мотоцикла с прицепом грузовой машины, Гогиашвили был доставлен в больницу Кутаиси. По словам врачей, они сделали все возможное.
- Город Терджола, с населением около 4 тысяч человек, находится в 15 км от узловой ж/д станции Зестафони и в 45 км от Кутаиси.
- Лаша Гогояшвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта», во второй раз был избран мэром Терджола на выборах в органы местного самоуправления 2021 года. До этого он избирался на этот пост на год в ходе внеочередных выборов.
При ночном обстреле Запорожья погибли, предположительно, 17 человек
В ночь на 9 октября город Запорожье подвергся массированному ракетному обстрелу. Областная военная администрация зафиксировала не менее 10 взрывов. Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщает от 12 погибших, секретарь городской Рады Анатолий Куртев - о 17.
По сообщениям местных властей, пострадали многоэтажные жилые дома, у одного из них взрывом выбит целиком подъезд. Также разрушено пять домов частного сектора и не менее 40 - пострадали. В городе ведется разбор завалов и тушение пожаров.
При предыдущем крупном обстреле Запорожья 6 октября погибли 11 человек.
- 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии территорий так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и частично Запорожской и Николаевской областей Украины. Законы об их вхождении в состав России Путин подписал 5 октября. Подавляющее большинство стран мира, как и ООН, заявили, что не признают аннексию и продолжают считать аннексированные области территорией Украины. На сегодняшний день аннексию признала только КНДР.
- Большая часть Запорожской области продолжает находиться под контролем российских военных. Самый крупный город региона, Запорожье, российской армии захватить не удалось. Ракетные удары Россия не комментировала.
В России объявили в розыск бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, который живет в Украине и призывает к вооруженной борьбе против российских властей, объявили в России розыск. Данные об этом появились в базе МВД, сообщает «Медиазона».
В конце августа Коптевский районный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры заочно арестовал Пономарева по делу о так называемых фейках о российской армии.
Илья Пономарев с 2007 года был депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В марте 2014-го он стал единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. После этого уехал из страны и был лишен депутатской неприкосновенности. На Пономарева завели уголовное дело о растрате средств фонда «Сколково». Политика заочно арестовали и объявили в розыск.
В июне 2016 года бывший депутат Госдумы получил вид на жительство в Украине. Спустя три года тогдашний президент страны Петр Порошенко представил Пономареву украинское гражданство.
С началом полномасштабного вооруженного вторжения российской армии на территорию Украины Пономарев вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы «Утро февраля» и «Роспартизан», через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооруженной. Пономарев утверждает, что находится в контакте с так называемой Национальной республиканской армией, которая якобы имела отношение к убийству дочери радикального философа Александра Дугина Дарьи. При этом о существовании этой организации известно только со слов Пономарева.
«За вашу и нашу свободу»: украинские лауреаты о Нобелевской премии
Представители украинского Центра гражданских свобод - правозащитной организации, ставшей накануне лауреатом Нобелевской премии мира вместе с правозащитниками из России и Беларуси - заявили, что решение Нобелевского комитета не стоит расценивать как поддержку советского нарратива о «братских народах». По словам главы организации Александры Матвейчук, Нобелевский комитет наградил тех, кто, как она выразилась, противостоит общему злу.
Руководители Центра гражданских свобод дали в субботу пресс-конференцию в Киеве.
Помимо украинской организации, лауреатами Нобелевской премии мира стали белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская организация «Мемориал». Решение вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе - часть комментаторов, в том числе и некоторые официальные лица, посчитали, что Нобелевский комитет уравнял граждан стран-агрессоров и жертв агрессии.
Как сказала Матвейчук, по ее мнению, Нобелевский комитет вкладывал в свое решение мысль о том, что правозащитники в разных странах «строят между собой горизонтальные связи, чтобы решать проблемы, у которых нет государственных границ». Она напомнила популярный у советских диссидентов лозунг «За нашу и вашу свободу», который, как отметила Матвейчук, «привел к развалу Советского Союза, снова стал актуальным и приведет к развалу обновленной Российской империи».
Говоря о «Мемориале», исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова отметила роль организации в разоблачении преступлений сталинизма и преступлений, совершенных во время войны в Чечне, а также упомянула Юрия Дмитриева, руководителя карельского «Мемориала», отбывающего сейчас длительный срок заключения.
Правозащитный центр «Мемориал» был признан российскими властями иностранным агентом и ликвидирован в декабре 2021 года. В июне 2022 года бывшие сторонники и участники ликвидированной организации создали Центр защиты прав человека «Мемориал».
- Нобелевскую премию мира за всю ее историю получили трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачев и редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. «Мемориал» - первая российская организация, ставшая лауреатом премии.
Лидер ЕНД получил перелом – Мелия отрицает драку с однопартийцами
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия опроверг информацию о том, что он получил перелом руки во время очередной потасовки со своими однопартийцами.
Новость о драке, после которой лидеру крупнейшей оппозиционной партии Грузии понадобилась медицинская помощь, стала распространяться в проправительственных СМИ сегодня, 8 октября. Сам Мелия признал, что действительно получил перелом, но не руки, а пальца, и совершенно при иных обстоятельствах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Во время спортивной активности я получил травму. Что главное, и там я не ломал руку – палец, и когда пришел к врачу, по-дружески пошутил, что ДКБ (аббревиатура спецслужбы-предшественника СГБ – НГ) привяжется к этому», - пишет Мелия на своей странице в Facebook.
Здесь же он отмечает, что в последнее время начатая против него и ЕНД «клеветническая кампания достигла огромных масштабов». Мелия уверен, что это входит в интересы правящей «Грузинской мечты» и тех людей, которых заботит только укрепление собственного влияния.
Как лидеры ЕНД, так и связанные с партией политики и активисты, в последнее время все чаще публично высказывают недовольство Никой Мелия. В прошлом споры действительно доводили до драки. Критики приводят разные аргументы. Кто-то считает, что Мелия проявляет недостаточно активности для освобождения из тюрьмы основателя ЕНД, экс-президента Михаила Саакашвили. Другим не нравится то, что Мелия отказывается от сотрудничества с экс-министром обороны Грузии, проживающим заграницей бизнесменом Давидом Кезерашвили, которого в правящей «Грузинской мечте» называют «олигархом».
На этом фоне разоблачать Мелия также стали те, кто вообще никак не связан с ЕНД. Так, например, экс-глава ДКБ Сосо Топуридзе на днях заявил, что содержание Мелия обходится партии в 1,5 миллиона лари в год.
По Крымскому мосту открыли движение - но не для грузовиков
Движение по Крымскому мосту, который был поврежден утром в субботу в результате взрыва, открыли для легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Он отметил, что транспортные средства будут пропускать на мост с прохождением полной процедуры осмотра, - сообщает Крым.Реалии.
Движение возможно по неповрежденной части автомобильного моста. Это примерно половина его ширины - несколько полос. Грузовики на мост пока не пустят. По словам Аксенова, их будут направлять на Керченскую паромную переправу, которая, однако, пока не заработала.
Ранее сообщалось, что сегодня вечером должно возобновиться движение поездов по Крымскому мосту. Утверждается, что поезда из Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь отправятся по графику. Поезда из городов Крыма уже выехали в Москву и Петербург.
Взрыв на Керченском мосту произошел утром 8 октября. На видео и фотографиях с места происшествия видны охваченная огнем дорога, горящий грузовой поезд, часть дорожного полотна обвалилась. Движение на мосту полностью остановили. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Следственный комитет утверждает, что в результате взрыва погибли три человека.
Никто пока прямо не заявил о своей причастности к взрыву моста. Украинские представители ранее отмечали, что считают мост легитимной военной целью, поскольку он используется для снабжения российской группировки в Крыму и на оккупированных территориях юга Украины. Представители украинских властей опубликовали ряд одобрительных комментариев о случившемся. Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано». Впоследствии тот же Подоляк высказал предположение, что взрыв моста осуществили российские спецслужбы в рамках борьбы за власть в Москве.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванного представителя властей Украины написала, что взрыв мог быть организован Службой безопасности Украины. Такое же мнение высказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который приветствовал взрыв. В СБУ отказались комментировать эти утверждения. «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в «хлопках» будем комментировать после нашей окончательной победы», – отметил представитель службы Артем Дехтяренко.
Российские власти пока официально не выдвигали обвинений в адрес Украины в подрыве моста. Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишь реакцию «ряда официальных лиц» Украины, сказав, что она свидетельствует о «террористической сущности киевских властей».
Российские военные заявляют, что мост почти не использовался для снабжения группировки. В данный момент российские военные контролируют сухопутный коридор в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.
В соцсетях появились сообщения о том, что жители Крыма после взрыва на мосту скупают топливо и продукты. Российские власти полуострова утверждают, что запасов на нем достаточно.
Командующим войсками РФ на войне в Украине назначен Сергей Суровикин
Генерала армии Сергея Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой войск на войне в Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
В июне ведомство сообщало, что Суровикин руководит Южной группировкой войск. С 31 октября 2017 года Суровикин возглавляет Воздушно-космические силы.
Сергей Суровикин принимал участие в вооруженном конфликте в Таджикистане, второй чеченской войне и военной операции в Сирии.
В апреле Би-би-си сообщало со ссылкой на неназванный источник, что новым командующим так называемой «спецоперацией» в Украине назначен генерал армии Александр Дворников.
СК РФ: при взрыве на Крымском мосту погибли 3 человека
В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли 3 человека. Об этом сообщил Следственный комитет России.
По данным ведомства, предположительно, погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела двух погибших: мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.
Следователи также установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края. Сообщается, что по месту его жительства проходят следственные действия.
Ранее Mash утверждал, что автомобиль зарегистрирован на Бориса Юсубова из Краснодара. «По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя», – говорится в телеграм-канале.
Mash также опубликован видео с проверкой фуры, которая, как предполагается, взорвалась на Крымском мосту.
«Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген», – пишет Mash.
Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
Давид Арахамия: Если строить что-то взрывоопасное, то рано или поздно оно таки взорвется
Руководитель депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал сообщения о пожарах на незаконно построенном мосту через Керченский пролив, назвав сам мост «взрывоопасным», передает «Интерфакс-Украина»
«Российское незаконное строительство начинает разваливаться и загораться. Причина проста: если строить что-то взрывоопасное – то рано или поздно оно таки взорвется. И это только начало. Ибо чем-то, а надежным строительством Россия особо и не славится», - написал Арахамия в Telegram.
При этом он не написал точно, о каком «незаконном строительстве» речь, однако проиллюстрировал сообщение схематическими изображениями моста и пожара.
Напомним, что по информации СМИ, сегодня на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Часть моста обрушилась в воду.
Крымский мост, также Керченский мост состоит из двух параллельных частей - автомобильной и железнодорожной. Он соединяет Россию с оккупированным Крымом. Автомобильную часть моста, протяженностью около 19 км, президент РФ Владимир Путин открыл в 2018 году, а железнодорожный мост был открыт через два года.
После взрыва на Крымском мосту на краснодарской стороне ожидают скопления машин
После взрыва на Крымском мосту и его частичного обрушения власти Краснодарского края заявили об организации дополнительных автостоянок и сообщили, что в ближайшее время движение вряд ли будет восстановлено. Взрыв на мосту в районе аннексированной Керчи охватил цистерны идущего рядом железнодорожного состава и привел к обрушению минимум двух автомобильных пролетов.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что для водителей, которые из-за взрыва не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна».
«Сейчас на подъезде к мосту десятки машин, многие разворачиваются обратно. В новостях сообщается, что взрыв произошел в 6.07 утра. Лично я его не слышал, так как живу в стороне, а знакомая сообщила, что ощутила потряхивание в 5.45», – рассказал редакции Кавказ.Реалии житель поселка Тамань, попросивший не указывать его имени.
В марте 2021 года российские СМИ заявляли, что установленный на мосту российский радиометрический комплекс за секунды просвечивает все автомобили, выявляя «наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними».
«Люди напуганы. В том числе безалаберностью служб охраны – на посту охраны должны сканировать все машины. Я лично как-то ехал с Крыма, заглядывали под капот, осматривали салон, даже бардачок проверили. Возникает вопрос – как тогда могла проехать фура с взрывчаткой?» – задается вопросом другой житель Тамани.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «транспортного коллапса в районе въезда на Крымский пост нет». Власти заявили, что задействуют четыре или пять паромов – перевозка автомобилей и пассажиров на них осуществлялась еще до аннексии Крыма и была усилена весной 2014 года. В первый год работы паромов после аннексии Крыма с обеих сторон образовались огромные очереди, люди порой более суток ждали отправки.
Ранее «Медуза» сообщила о специальных методичках с рекомендациями российским СМИ по освещению взрыва на Крымском мосту. В них предлагалось подчеркивать, что «мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях».
Комментируя взрыв, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все оккупированное Россией – изгнано».
Ранее Подоляк называл Крымский мост «объектом незаконного строительства», а украинские военные говорили, что при первой же возможности он станет «целью номер один» для ВСУ.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
Власти Крыма пытаются наладить паромное сообщение
Власти аннексированного Крыма пытаются наладить паромное сообщение после взрыва на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что паромную переправу уже запустили. Позже ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что переправу запустить не получится из-за погодных условий.
Глава российской администрации Крыма Владимир Аксенов заявил, что Керченская паромная переправа из Краснодарского края в Крым начнет действовать сегодня в течение дня, и приоритет получит пассажирское сообщение. Подготовлены два парома, ожидается прибытие третьего.
Утром 8 октября на Крымском мосту в Керчи произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда. Мост частично обрушился.
- Крымский мост, который Путин поручил построить сразу после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 228 миллиардов рублей. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, ее транслировали российские государственные телеканалы.
В Госдуму внесен законопроект об альтернативной службе в период мобилизации
В Государственную Думу внесен законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной и общей мобилизации. На это обратил внимание глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин предлагают дополнить статью «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Из текста пояснительной записки к законопроекту следует, что законопроект позволяет устранить пробел в законодательстве и расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.
«Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе», в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций», – говорится в законопроекте.
Предлагается предоставить право на альтернативную гражданскую службу нескольким категориям граждан:
- Людям, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы;
- Представителям коренных малочисленных народов России, которые осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов;
- Имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- Одиноким отцам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
- Единственным кормильцам семьи, в которой имеются дети-инвалиды;
- Единственному сыну или единственной дочери одинокого родителя;
- Имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
- Также предлагается позволить проходить альтернативную службу тем, кто является сыновьями или родными братьями военнослужащих, погибших в связи с исполнением военной службы.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
В Батуми почтили память погибших в результате обрушения жилого дома 8 октября
Ровно год назад на улице 26 мая обрушился подъезд семиэтажного дом, который неоднократно перестраивался с конца 70-х годов. Более суток до 500 спасателей продолжали разбирать завалы. Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое малолетних детей.
Из тех, кто находился в здании в момент обрушения, выжил только один – мужчина средних лет.
Сегодня с утра на месте трагедии собираются члены семей погибших, участники поисково-спасательной операции, члены правительства Аджарии и рядовые граждане.
В мэрии Батуми сообщили, что в будущем здесь будет открыт мемориал жертвам. Одновременно на месте разрушенного здания городские власти обещают построить новый дом, квартиры в котором получат все пострадавшие. Уже проведены исследование прилегающих построек и укрепительные работы.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности» в квартире на первом этаже. Утверждается, что по поручению владельца двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.
В июле текущего года суд признал виновными всех троих. Владельца квартиры приговорили к четырем годам тюрьмы, а двух рабочих – к трем годам каждого.
Украина признала Южные Курилы территорией Японии
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ, согласно которому Украина признаёт южные острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - территориями Японии, оккупированными Россией. Верховная Рада большинством голосов поддержала это решение. Зеленский призвал мировое сообщество сделать аналогичные шаги.
Президент Украины также заявил, что «освобождение всех оккупированных Россией территорий - лишь вопрос времени».
- 30 сентября Россия заявила об аннексии подконтрольных ее войскам территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и части Запорожской и Николаевской областей. Затем договоры об аннексии прошли утверждение в Совете Федерации, и 5 октября законы о признании их территориями России подписал Владимир Путин. Большая часть мирового сообщества отказалась признавать эти законы. На данный момент единственной страной, заявившей о признании оккупированных украинских территорий частью России, стала КНДР.
- Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединенными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признает эти территории своей неотъемлемой частью. При этом стороны формально не прекратили диалог о заключении мирного договора.
В Иловайске и Харькове горят здания после ночных обстрелов
После обстрелов в Иловайске Донецкой области и в центре Харькова начались пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В Иловайске Донецкой области, аннексированной Россией, горел топливный железнодорожный склад. Представители так называемой ДНР заявили, что по нему выпустили шесть ракет HIMARS со стороны позиций украинской армии.
В центре Харькова горит лечебное учреждение и нежилое помещение, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами. По сообщению главы харьковской областной администрации Олега Синегубова, ракетные удары пришлись на два городских района. Известно об одном раненом – он госпитализирован с осколочными ранениями. Также в результате обстрела был поврежден спорткомплекс и нежилые помещения.
Синегубов утверждает, что ракеты были запущены из российского Белгорода.
После своего вторжения в Украину российские войска неоднократно атаковали Харьков. Сейчас город, как и большая часть Харьковской области, находится под контролем Украины. Украина продолжает освобождать свои территории.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. К июлю российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. С начала сентября украинская армия проводит успешное контрнаступление. По словам президента Украины Владимира Зеленского, от российских войск уже освобождены 96 населенных пунктов и 2434 квадратных километров земли.
- После начала украинского контрнаступления в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам псевдореферендумов Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов
Ночью после очередного обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из повреждения последней линии связи с энергосистемой. АЭС перешла на работу дизель-генераторов.
Украинский «Энергоатом» обвинил в обстреле российские войска и сообщил, что запасов горючего для работы генераторов в таком режиме хватит на 10 дней. «Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», – сообщили в компании.
Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это «Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».
Накануне на Запорожской АЭС начались работы по перезапуску двух энергоблоков. Глава оккупационной администрации города Энергодара Александр Волга уточнил, что ранее все шесть реакторов ЗАЭС были остановлены.
5 октября 2022 года президент России Владимир Путин – наряду с документами об аннексии четырех украинских регионов, в том числе Запорожской области – подписал указ о переходе Запорожской АЭС в собственность России.
«Евровидение-2023» пройдет в английском Ливерпуле
Песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле от имени Украины – она должна была провести мероприятие на своей территории как победительница 2022 года. В июне организаторы решили перенести шоу «по соображениям безопасности».
Великобритания, чей представитель на «Евровидении-2022» занял второе место, предложила семь городов для проведения конкурса. В финал вышли два: английский Ливерпуль, признанный столицей поп-музыки, и шотландский Глазго.
«Символично, что «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле – городе-побратиме Одессы», – прокомментировал выбор победителя Николай Чернотицкий, глава правления украинской компании UA:PBC, которая должна была готовить шоу.
Ранее сообщалось, что организаторы планируют использовать в шоу элементы украинского стиля, а участник от Украины автоматически пройдет в финал – как того предусматривают права страны-хозяйки «Евровидения».
Международный песенный конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года. Великобритания примет его уже в девятый раз. Она чаще других участников становилась страной-организатором «Евровидения».
- Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space Man. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.
Взрыв на Крымском мосту, обвалилась часть дорожного полотна
Утром на Крымском мосту в Керчи произошёл взрыв. Огонь охватил товарный поезд, частично обрушилось дорожное полотно. Движение по мосту остановлено, для автомобилей готовят паромную переправу.
ФГУП "Крымская железная дорога" утверждает, что "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда" – причины происшествия устанавливаются. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили РБК, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн поезда.
Глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По его словам, повреждения "не носят тяжёлого характера" и "будут оперативно восстановлены".
В связи с "чрезвычайным происшествием" на Крымском мосту президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию. Он уже получил доклады от премьер-министра Михаила Мишустина, зампреда правительства Марата Хуснуллина, глав МЧС, Минтранса и руководителей силовых ведомств.
По словам местных "властей", движение по мосту остановлено, его судоходные арки не повреждены. Судоходство на Керченском проливе не останавливалось, для автомобилей готовится паромная переправа.
Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков добавил, что у моста для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева. "О причинах и последствиях говорить рано", – написал он.
"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное – возвращено Украине, всё оккупированное Россией – изгнано", – написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв на Крымском мосту.
Спустя три часа пожар полностью потушили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело "в связи с происшествием на Крымском мосту", по какой статье – не уточняется.
Лидеры «Консервативного движения» приняли участие в евразийском форуме в Москве
Лидеры пророссийской партии «Консервативное движение» приняли участие в Евразийском деловом форуме «Интеграция», который прошел сегодня в Москве. Об этом один из членов «Консервативного движения» Зураб Махарадзе сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в рамках конференции у них состоялась встреча с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым и членом комитета Совета Федерации по экономической политике Игорем Морозовым, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Разговор шел о нормализации грузино-российских отношений, безопасности и возможных экономических перспективах, которые открываются для Грузии на евразийском пространстве», - пишет Махарадзе.
Согласно информации на сайте форума «Интеграция», его организаторами выступают Российская академия наук и «корпорация Альфа» по содействию экономической активности предпринимателей. Тема форума – «взаимодействие Евразийской экономической комиссии с бизнес-сообществом государств-членов Евразийского экономического союза в условиях перехода к новому мирохозяйственному укладу».
О создании «Консервативного движения» было объявлено 20 ноября 2021 года. Официально партия зарегистрирована 7 декабря. Учредителями политического объединения являются представители ультраконсервативной, гомофобной группы «Альт-Инфо», которые также создали собственное телевидение. 5 июля 2021 года этой же группой в Тбилиси был организован насильственный гомофобный митинг, во время которого пострадали более полусотни журналистов.
«Альт-Инфо» имеет тесные отношения с Александром Дугиным, представителем близкого к Кремлю течения российского ультранационалистического «неоевразийства». Он много раз был гостем этого телевидения.
Зеленский заявил, что не призывал к военному удару по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал НАТО наносить по России «превентивные удары», а говорил об ужесточении санкций против Москвы с целью не допустить применения ею ядерного оружия против Украины. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.
По словам Зеленского, его высказывание, сделанное в четверг в ходе ответов на вопросы после выступления по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, было не вполне корректно переведено, и он не говорил о превентивном применении военной силы против России. «Россия использовала этот перевод по-своему, для своей пользы» - отметил президент Украины.
Зеленский в своем выступлении, говоря по-украински, употребил выражение «превентивные удары». При этом он говорил о них в контексте предложений ввести санкции, с которыми он выступал в феврале, до российского вторжения в Украину. Дословно цитата звучит так: «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения».
Это высказывание подвергли резкой критике представители России - от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова до главы МИД Сергея Лаврова. Они утверждают, что Зеленский призвал к превентивному ядерному удару по России. По словам Пескова, слова украинского президента стали подтверждением правоты решения Владимира Путина начать так называемую спецоперацию, то есть вторжение в Украину.
Пресс-секретарь Зеленского уже накануне заявил, что президент Украины не имел в виду применение военной силы против России. Страны Запада ограничились комментарием о том, что выступают против использования ядерного оружия в любом контексте.
В интервью Би-би-си Зеленский вновь коснулся ядерных угроз со стороны России, отметив, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от планов использовать ядерное оружие против Украины, если они у Москвы есть. О ядерной угрозе он упомянул также в связи с ситуацией с Запорожской АЭС, на которой размещены российские войска. Он призвал ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее вывести войска.
Президент России 5 октября подписал указ о передаче АЭС в российскую собственность. Она находится на территории, которую Москва объявила своей, заявив об аннексии Запорожской области.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент России Владимир Путин неоднократно намекал на возможность применения ядерного оружия. Так, в своей речи по поводу объявления мобилизации он заявил, что Россия готова использовать «все имеющиеся средства», если будет создана угроза «территориальной целостности страны». При этом Россия недавно заявила об аннексии четырех украинских регионов.
- Президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины.
- Накануне Байден вновь выступил с предостережением, заявив о том, что «ядерный Армагеддон» сейчас, возможно, так же близок, как в 1962 году, во время Карибского кризиса. В Белом Доме заявили, что администрация США пока не видит признаков подготовки России к ядерному удару.
WP: человек из окружения Путина прямо сказал ему об ошибках в ходе войны
Человек из близкого окружения президента России Владимира Путина вступил с ним в прямой спор в связи с неудачами, которые терпит российская армия в войне с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в украинской разведке.
Утверждается, что о деталях конфликта, как и о имени вступившего в спор с Путиным человека, разведка сообщил президенту США Джо Байдену во время одного из регулярных брифингов. Газета его имя не называет.
Как утверждается, приближенный Путина донес до российского президента опасения, связанные с организацией кампании, неэффективным управлением и ошибками, допущенными военачальниками. В особенности, как считают источники в американской разведке, люди из окружения Путина недовольны потерями, которые несет Россия, и большими недочетами в работе военного ведомства, которые выявила война.
Как отмечает издание, о случаях прямого несогласия с Путиным людей из его «ближнего круга» ранее не было известно. Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, пишет газета, по всей видимости, имея в виду публичную критику Минобороны со стороны считающихся лояльными Путину Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который «прямо бросил вызов» Путину, «абсолютно не соответствуют действительности». Он, однако, признал наличие «рабочих споров» в российском руководстве, сказав, что такие споры - не признак раскола.
За последние недели украинские войска провели две успешных наступательных операции - в Харьковской области (впоследствии наступление продолжилось на севере Донецкой и Луганской областей), а также под Херсоном. Вскоре после первого из наступлений Путин объявил в России так называемую частичную мобилизацию, российские власти также в короткий срок провели процедуру формальной аннексии оккупированных украинских территорий.
В Санкт-Петербурге отменили новогодние торжества
Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить в этом году новогодние торжества: концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительные приемы. Распоряжение губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте Смольного. Сэкономленные средства городская администрация собирается направить на приобретение дополнительной экипировки для мобилизованных на войну в Украине.
В городском календаре останутся детские новогодние елки и программы для семей с детьми.
Также о решении отменить новогодние развлекательные мероприятия, чтобы направить деньги на мобилизацию, объявили власти Ленинградской области и Нижнего Новгорода. В Калининграде отменили покупку новогодней елки для украшения главной площади города.
Первой с такой инициативой выступила администрация Калуги: 5 октября глава города Дмитрий Денисов сообщил, что в городе не будет праздничных украшений, концертов и гуляний, а все свободные средства будут отправлены на поддержку мобилизованных.
- После начала мобилизации из разных регионов стала поступать информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов.
- Вечером 10 сентября, в день, когда стало известно о взятии городов Купянск и Изюм в Харьковской области украинскими войсками, в Москве состоялся праздничный фейерверк в честь дня города. Многие российские блогеры, называющие себя патриотами, критиковали власти за то, что они не отменили салют.
Саакашвили говорит о риске смерти и требует допуска американского врача
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже несколько месяцев проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамед», заявил, что его жизни угрожает опасность и потребовал допустить к нему американского хирурга-ортопед Джеймса Коби.
Обращение политика к директору больницы сегодня зачитал его адвокат Георгий Чаладзе. «Моя жизнь явно в опасности, призываю не подвергать мою жизнь и здоровье риску, пусть врач окажет мне разовую медицинскую услугу. Позвольте врачу оказать мне разовую медицинскую услугу, а мне – воспользоваться предоставленным законом правом. Пожалуйста, дайте мне ответ сегодня. От вашего решения зависит спасение моей жизни», - говорит экс-президент.
Члены семьи и адвокаты Саакашвили говорят об ухудшении состояния политика с начала недели. По словам матери экс-президента Гиули Аласания, Саакашвили не может стоять на ногах и принимать пищу.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что Джеймс Коби прибыл в Грузию на прошлой неделе. Ожидалось, что он будет подключен к подготовке судебно-медицинской экспертизы, однако Минздрав Грузии до сих пор не выдал разрешение на допуск к политику американского специалиста. Отказ объясняют проблемами с документацией.
Юристы указывают, что в том случае, когда медучреждение не способно оказать помощь заключенному, консультация приглашенного врача-специалиста – гарантированное законом право.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе говорит, что директор клиники «Вивамед» не согласился допускать к пациенту приглашенного эксперта, указав, что с политиком «не происходит ничего особенного и оказание помощи такого типа ему не требуется».
«Это невообразимый факт. Мы не согласны с этим документом и оспорим его в суде. Более того, мы обнародуем, какое лечение Саакашвили получает в клинике «Вивамед». Адекватного лечения он не получает», - заявил Хачапуридзе журналистам.
- Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Под охраной в тбилисской клинике «Вивамед» Саакашвили остается с мая.
Георгий Шарвашидзе покидает должность ректора крупнейшего грузинского вуза
Ректор Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили Георгий Шарвашидзе обратился к академическому совету с заявлением об отставке. Об этом он сообщил сегодня, 7 октября, на своей странице в Facebook.
«Я проинформировал совет о своем решении после того, как стали известны результаты институциональной оценки нашего университета Ассоциацией европейских университетов и другие важные новости. Я верю, что наш университет и дальше будет достойно двигаться по европейскому пути развития, по которому он следует сегодня», - пишет Шарвашидзе.
Он добавил, что останется профессором вуза, хотя его дальнейшая деятельность и связана с международными отношениями, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее сегодня стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Шарвашидзе Орденом Превосходства – за важные шаги, предпринятые для интеграции Грузии в систему высшего образования Евросоюза, выдающуюся научно-исследовательскую деятельность, углубление научно-исследовательских связей Грузии с мировыми научно-исследовательскими центрами, за развитие связей между грузинскими и зарубежными учеными, поддержку междисциплинарных исследований грузинской культуры и особый вклад в развитие общества.
Шарвашидзе был избран ректором крупнейшего грузинского вуза в сентябре 2016 года, а в августе 2020 года – переизбран на второй срок. До истечения срока его полномочий оставалось два года. В 2013-2016 годах Шарвашидзе занимал пост заместителя министра образования и науки. На этой же должности он работал в 1994-2000 годах.
В 2019 году Шарвашидзе журналисты-расследователи уличили Шарвашидзе в плагиате. Проект «Монитор свободы» утверждал, что до 30% 140-страничной диссертации профессора – скопированный без указания источника текст одного из публичных документов. В январе этого года диссертацию Шарвашидзе провели по программе выявления плагиата Turnitin в Университете Илии. Оказалось, что 34% диссертации полностью повторяют чужой текст, что попадает под определение плагиата.
Сам Шарвашидзе отверг эти обвинения. Он утверждает, что спорные 40 страниц диссертации являются постановлением парламента, над разработкой которого работала специальная группа под его руководством. По его словам, каждый член этой группы упоминается в его работе, однако отдельно в сноске же не указаны, поскольку такого обязательства нет.
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