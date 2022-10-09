Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения

Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Ведомство утверждает, что информация не соответствует действительности и подчеркивает, что Украина никогда не посягала на чужие территории, придерживаясь норм и принципов международного права.

В МИД Украины также не исключают, что вручение ноты послу может быть частью плана Российской Федерации для дальнейшей дискредитации Украины.

Украинская сторона призвала белорусские власти «перестать выполнять прихоти Кремля», а белорусский народ - не поддаваться на провокации.

Нынешний авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не участвует и не будет участвовать в войне России в Украине, она лишь принимает беженцев и раненых. При этом Беларусь используется российскими войсками в качестве плацдарма для вторжения в Украину. Как союзник Москвы, Минск после начала войны подверглся многочисленным санкциям США, Евросоюза и других стран мира.