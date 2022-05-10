Беларусь объявила об усилении своей группировки войск вблизи границ

Генштаб Беларуси объявил об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил, связав решение с «наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ».

«Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. В акваториях Средиземного и Балтийского морей появились группировки, несущие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Беларуси», - приводит «Интерфакс» заявление главы Генштаба, первого замминистра обороны Беларуси Виктора Гулевича.

Как пишет Белорусская служба Радио Свобода, 10 мая авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по Гособоронзаказу на нынешний год. После этой встречи Минобороны и выступило с заявлением о втором этапе внезапном проверки и усилении.

По словам Виктора Гулевича, подразделения сил спецопераций переброшены на трех тактических направлениях Юга (до границы с Украиной). Минобороны объявило также о призыве сотен людей из запаса - на военные сборы территориальной обороны в Брестской и Гродненской областях.

О первом этапе внезапной проверки сил реагирования министерство обороны Беларуси сообщило 4 мая, после переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Ведомство тогда заверило, что инспекция «не представляет никакой угрозы для европейского сообщества в целом или для соседних стран в частности».

После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к начавшемуся вторжению российской армии на территорию Украины. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.