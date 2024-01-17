Беларусь включила ядерное оружие в свою военную доктрину

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 16 января в Минске представил проект обновлённой военной доктрины, которая исходит из тесных союзнических отношений с Россией. Впервые предусмотрена возможность применения ядерного оружия. Об этом сообщило из Таллинна агентство Associated Press, информация которого опубликована изданием Washington Post.

В минувшем году Кремль объявил о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, не уточнив его количества. Россия заявила, что оставит за собой контроль над этим оружием, предназначенным для применения на поле боя. Было также отмечено, что речь идёт об оружии малого радиуса действия и сравнительно небольшой мощности.

Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для вторжения своих войск в Украину 24 февраля 2022 года, отмечает агентство AP.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории должно служить сдерживанию агрессии со стороны Польши, члена НАТО.

Агентство БЕЛТА сообщило во вторник, что министр обороны Виктор Хренин по итогам заседания Совета безопасности рассказал журналистам об основных положениях нового проекта Военной доктрины Беларуси.

Агентство обращает внимание на его слова о том, что проект доктрины учитывает изменившуюся обстановку, но «в целом сохраняет преемственность и основной посыл про миролюбивый характер белорусского народа». «Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины», — заявил Виктор Хренин.

В проекте обновленной Военной доктрины появилась новая глава, где обозначены союзнические обязательства Беларуси. При ее подготовке учитывался и опыт Казахстана, пережившего «попытку госпереворота», сообщает БЕЛТА.



По словам министра обороны, по результатам рассмотрения проекта Военной доктрины на заседании Совета безопасности 16 января документ будет доработан и в последующем внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.