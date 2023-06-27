Самолет Пригожина приземлился под Минском – «Беларускі Гаюн»

Бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, которым, как утверждается, пользуется глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском 27 июня в 07:40 утра . Об этом сообщает проект «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности на территории страны.

18 минут спустя там же приземлился ещё один частный самолёт с регистрационным номером RA-02878, который ранее, как утверждается, вылетел из Санкт-Петербурга.

Накануне «Важные истории» и OCCRP сообщали, что самолёт Embraer, которым ранее пользовался Пригожин, днем 25 июня, вылетел из Петербурга на юго-восток, отключил транспондер над Фролово в Волгоградской области, в 500 километрах от Ростова-на-Дону, а к вечеру вернулся обратно в Петербург.

Свой нынешний бортовой номер этот самолет, как пишут журналисты, получил в 2020 году — после того, как был зарегистрирован в России. До этого борт под номером M-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн, и им, как говорилось в расследовании «Новой газеты» и OCCRP, пользовался лично Пригожин. В 2019 году самолет попал под санкции США.

Ещё одним доказательством того, что этот борт использовал Пригожин, журналисты называют совпадение его маршрутов с весенними поездками основателя ЧВК «Вагнер», в ходе которых он был в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Последний раз Евгения Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове. Тогда в сети было выложено видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» на автомобиле покидал Ростов-на-Дону.

Вчера днём глава ЧВК «Вагнер» впервые после окончания своего «марша справедливости» появился в своих телеграм-каналах и сделал 11-минутное заявление для прессы. Где и когда была сделана запись, неизвестно, как и нынешнее местонахождение самого Пригожина.