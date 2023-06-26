На фоне несостоявшегося пригожинского «марша на Москву» в Грузии разгорелась полемика между представителями «Грузинской мечты», президентом Саломе Зурабишвили и оппозицией. Президент и оппозиция сочли необходимым созыв Совбеза в тот же день, 24 июня, когда начался военный мятеж в России, а также закрытие границы и введение визового режима для россиян. В ответ от правящей силы оппоненты услышали оскорбительные слова и обвинения в желании втянуть Грузию в войну.

Довериться «Грузинской мечте» и не слушать президента Саломе Зурабишвили, равно как и оппозицию. Если следовать заявлениям представителей правящей силы, – это главный урок, который нужно вынести грузинскому обществу после неудавшегося военного мятежа в России и марша на Москву Евгения Пригожина с ЧВК «Вагнер».

«Как хорошо, что мы не поступаем так, как они говорят. Нетрудно представить, где бы мы сейчас были, если бы прислушались к ним», – сказала утром глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили.

Она назвала пустым ажиотажем все те переживания, дискуссии, полемику со стороны оппонентов власти, которые разгорелись почти сразу же после того, как 24 июня стало известно о военном походе Пригожина на Москву.

Представители «Грузинской мечты» опускают информацию о том, что за эти дни, в том числе и сегодня, в столицах цивилизованного мира представители власти сообщают о том, что пристально следят за событиями в России. А сегодня в Брюсселе собрались министры иностранных дел стран ЕС, чтобы обсудить, что показал несостоявшийся военный мятеж Пригожина, как все это отразится на войне в Украине и какие могут быть сценарии развития событий в самой России. Лидерам «Грузинской мечты» кажутся недопустимыми подобные обсуждения в стане представителей оппозиции, экспертов, которые рассматривали в СМИ и в соцсетях вопрос: «как устраивает Грузию победа Пригожина с точки зрения оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии». При этом некоторые оппоненты, недовольные молчанием власти, злорадствовали, предполагая, что «Мечта» – за Путина. Поэтому вице-спикер Арчил Талаквадзе сегодня решил сообщить обществу следующее:

«В стране есть возлагавшая надежды на Пригожина радикальная оппозиция, которая на каждую новость реагирует необдуманно и требует от власти предпринимать неразумные шаги».

К этим «неразумным», по мнению власти, шагам призвала и президент Саломе Зурабишвили. В субботу, поздно вечером 24 июня, так и не получив ответа от правительственных структур, она провела брифинг и призвала правительство созвать Совет безопасности, ужесточить контроль на границе с Россией, задействовать списки лиц, попавших под санкции западных партнеров, и не создавать информационный вакуум.

Была у президента Зурабишвили еще одна рекомендация:

«Совет безопасности должен рассмотреть реакции в Абхазии и в Цхинвали, чтобы не дать сепаратистам возможность использовать эти события для того, чтобы посеять среди местного населения неуместные страхи перед Грузией. Наша политика не изменилась и не изменится, Грузия не намерена силой возвращать территории – это должно быть сказано неоднократно».

На призыв президента из правительства никто не отреагировал. В «Грузинской мечте» президенту ответили на второй день. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе сообщил, что созывать Совбез нет необходимости, тем более что Пригожин к тому времени уже развернул свои войска обратно. Причислив президента и лидеров других оппозиционных партий к «коллективному «Нацдвижению», Кобахидзе назвал их опасения «опрометчивыми и глупыми» и посоветовал:

«Когда не хватает ума правильно проанализировать события, ума должно хватить хотя бы на то, чтобы вообще замолчать. Вчера мы услышали множество глупостей, в том числе и по созыву Совбеза, были прямые призывы об открытии второго фронта».

Стоящий рядом с Кобахидзе генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что Грузия парламентская, а не президентская страна, когда сочтут нужным Совбез, тогда и созовут. Каладзе, в прошлом известный футболист, там же поделился своим политическим наблюдением по поводу пригожинского мятежа.

«Вчера же все убедились, что ничего особенного не происходило. Это было внутреннее дело России, ее внутренние проблемы», – заявил Каладзе накануне.

Мнение генсека и других лидеров партии в парламентском большинстве считают компетентным, а вот опасения экспертов, аналитиков из военной сферы, бывших глав Совбеза, спикер парламента Шалва Папуашвили назвал «несерьезными», «из области конспирологии», обвинив всех, кто считал необходимой реакцию власти на происходящее в России, в намерениях создать панику в обществе.

В оппозиции напомнили, что это сама «Грузинская мечта» следует конспирологии, утверждая, что существует «глобальная партия войны», которая хочет втянуть в нее Грузию. Депутат партии «Лело» Саломе Самадашвили считает, что власти не смогли адекватно отреагировать на события, которые создавали риски безопасности:

«Людям было необходимо услышать ответы от представителей власти на вопросы: какие были опасности и как собирается она нейтрализовать эти опасности. Вместо этого власть куда-то спряталась. Это указывает на то, что на самом деле у нас нет власти в решающие моменты и в условиях важных вызовов».

Оппоненты обратили внимание, что лишь после реакции общественности, нескольких акций протестов и пикетов МВД распространило сообщение о том, что на КПП Казбеги «Верхний Ларс» ситуация спокойная, что количество пересечений российско-грузинской границы остается прежним, никакого наплыва россиян не замечено. В партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» и сегодня считают, что правительству следует предпринимать превентивные меры. Об этом сказал депутат Михаил Даушвили:

«Мы увидели напуганную власть, которой нечего было сказать своим гражданам. Почему им нечего было сказать? Потому что не знали или от кого-то ждали инструкции? Это отдельный вопрос. Что им нужно было делать? То, что сделала не одна страна: когда в соседнем государстве создаются серьезные риски безопасности и велика вероятность, что они перекинутся на твою страну, как минимум нужно созвать Совет безопасности, проанализировать ситуацию. И второе: конечно же, нужно закрыть границу».

Наряду с оппонентами многие специалисты по вопросам безопасности отмечают, что у грузинских властей нет четкой стратегии по национальной безопасности и по миграционной политике. Почему марш Пригожина на Москву грузинским властям следовало воспринимать серьезно, поясняет магистр стратегических исследований, один из руководителей НПО «Гражданская идея» Георгий Шаишмелашвили. По его мнению, здесь причина не только в том, что у России оккупированы 20% грузинских территорий:

«Штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в театр военных действий которого входит Грузия, заняла какая-то непонятная группировка, имею в виду Пригожина. Уже эта ситуация с учетом стандартных операционных процедур требовала каких-то чрезвычайных мер, и необязательно этим шагом должно было стать заседание Совбеза. Проблема в том, что заявление о правомерности заседания Совбеза делается на уровне председателя партии власти – Кобахидзе. В нашей стране, особенно после начала войны в Украине, решения принимаются с учетом развития туризма, увеличения доходов, экономических целесообразностей и полностью игнорируется тема безопасности».

Как отметил эксперт по вопросам стратегии безопасности Шаишмелашвили в утренней программе грузинской службы Радио Свобода «Дилис саубреби», власти западных государств в такое время стали планировать все отрасли и важные направления в стране с учетом вопросов безопасности и экспертных мнений, в особенности после того, как полтора года назад стал реальностью один из самых невероятных сценариев современности – широкомасштабное вторжение России в Украину.

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